Kommunikationsinsel in Külsheim nun offiziell eingeweiht

Külsheim. In Külsheim ist an der Hardheimer Straße eine Kommunikationsinsel entstanden. Im Mittelpunkt dort steht „Kunst im öffentlichen Raum“ Nun erfolgte die Einweihung zusammen mit allen Beteiligten.

Der Külsheimer-Kunst-Kreis besteht heuer 25 Jahre und ist auf die Stadt Külsheim zugekommen hin-sichtlich eines Projektes. Die Stadt hat sich daraufhin beim Regionalentwicklungsprogramm für Strukturentwicklung im ländlichen Raum mit dem Vorhaben „Schaffung einer Kommunikationsinsel im Freien“ beworben. Die Bestätigung von „Leader“ über eine finanzielle Zuwendung wurde zugesagt.

Die Nettokosten der Kommunikationsinsel belaufen sich auf gut 18 800 Euro. „Leader“ hatte das projekt sehr hoch bepunktet und deshalb mit 80 Prozent bezuschusst, der Külsheimer-Kunst-Kreis mit 2500 Euro. Der Projektinhalt lautet: „Bau einer gepflasterten Kommunikationsinsel mit zwei Sitzgelegenheiten, Papierkorb, bepflanzter kleiner Erdwall, in der Mitte Betonsockel rund 1,50 Meter mal 1,50 meter mit beleuchtetem Kunstwerk „Gemeinsam in die Zukunft“.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann meinte: „An dieser Kommunikationsinsel könnten sich die Menschen treffen, durchschnaufen, miteinander reden. In der Hektik im Alltag erfreue der Gedanke, die Insel zu schaffen.“ Dank gelte dem Külsheimer-Kunst-Kreis, den Künstlern Rolf und Ramona Hamleh und der ausführenden Firma Brandel. Hilfreich sei natürlich die Förderung durch die Europäische Union gewesen. Für die Kommune Külsheim bleibe somit finanziell wenig hängen. Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten „für dieses toll e Projekt“.

Petra Goldschmitt, Vorsitzende des „Külsheimer-Kunst-Kreis 1997“ meinte, das „Gemeinsam“ sei in den letzten beiden Jahren definitiv zu kurz gekommen. Es sei wichtig, mehr reales Miteinander zu haben, es müssten begrünte Begegnungsplätze geschaffen werden. Hier sei man schon einen Schritt weiter.

Die Vorsitzende erklärte, der Titel der Skulptur von Ramona und Rolf Hamleh sei „Gemeinsam“. Die Bezeichnung Kommunikationsinsel sei mehr als passend für diesen kleinen Park. Kommunizieren müsse nicht unbedingt mit Worten geschehen, die Körpersprache sage oft mehr. Goldschmitt fragte, wer Gestik besser vermitteln könne als diese eisernen dreidimensionalen Strichmännchen? Die Vorsitzende erläuterte, der Külsheimer-Kunst-Kreis wolle ein Kunstwerk für die Allgemeinheit aufstellen. Schon im ersten Gespräch mit dem Bürgermeister sei die Idee für die Umsetzung geboren worden, dank der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung habe bei einem reibungslosen Ablauf auch ein Großteil der Kosten abgedeckt werden können.

Während Rolf Hamleh dem Alteisen neues Leben eingehaucht und den Rostprozess eingeleitet habe, so Goldschmitt, sei das ausgewählte Wiesengrundstück vom Bauhof vorbereitet worden, bevor die die Firma Brandel die Ausführung übernommen habe. Der Platz neben der blühenden Wildblumenwiese mit den Obstbäumen könne nicht schöner sein, liege nahe am Ort, direkt am Fußweg zum Einkaufsgelände, werde von den Vorbeifahrenden gesehen und lade zum Verweilen ein. In zwei Jahren könne man im Herbst nebenan Trauben naschen, sei doch eine kleine Rebenreihe mit fünf unterschiedlichen Traubensorten gepflanzt worden.

Die gertenschlanken Figuren des Kunstwerks würden „Röhrling“ genannt, informierte Goldschmitt. Sie zeigten ein stark stilisiertes Bild von Menschen mit überdehnten Gliedmaßen und einer extremen Körpersprache. Durch gekonntes Weglassen von Einzelheiten werde höchste Aussagekraft erreicht. Es sei kaum zu glauben, dass die grazilen Eisenfiguren einmal Teile von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen gewesen seien So sei Recycling-Kunst entstanden.

Alfred Beetz, Vorsitzender der „Leader“-Aktionsgruppe „Badisch-Franken“, lobte Platz und Kunstwerk aus. Das Projekt passe hervorragend zum Thema Kunst und Kultur, und die Menschen träfen sich. Auch die Aktionsgruppe wolle, dass Dörfer und Städte Lebensqualität erhalten. Die Handlungsfelder seien getroffen, die Gelder somit gerne bewilligt worden.

Nach dem offiziellen Teil taten die Anwesenden genau das, wozu die Kommunikationsinsel geschaf-fen worden war. Sie standen in kleineren und in größeren Gruppen zusammen, plauderten und diskutierten über die Skulptur oder den Flecken inmitten der Natur.