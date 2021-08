Kinder powern sich beim Radsportverein Külsheim richtig aus

Külsheim. Das Ferienprogramm machte am Freitagnachmittag Station beim Radsportverein Külsheim, Treffpunkt war an der Sporthalle im Gewerbepark II. 25 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren und sechs Betreuer hatten drei Stunden lang eine schöne Zeit. Zuerst gab es für alle einen Reifencheck und einer des ganzen Rades. Danach war man etwa zwei Stunden zu einer Radtour in zwei altersgerecht getrennten Gruppen unterwegs. Es galt, eine Strecke von etwa 16 Kilometern Länge zu bewältigen, alles in freier Natur. Da hat es eben zwischendurch mal etwas genieselt, zwei Platten waren zu verzeichnen, eine Kette herunter gesprungen. Das gehörte ebenso dazu, wie Eidechsen von Nahem und Rehe aus der Ferne gesehen. Vom Treffpunkt aus ging es auf Külsheimer Gemarkung hin zum Hohen Herrgott und zur Waldkapelle, wo einer alten Tradition gemäß geläutet wurde, weiter in Richtung Hundheim, wo sich die Kinder beim dortigen Pumptrack auspowern durften, und nach Steinbach, wo im Tret- und Wasserbecken Erfrischung wartete. hpw

