Kinder feiern ihre Erstkommunion

Uissigheim. Fünf Mädchen und vier Jungen aus Uissigheim, Eiersheim, Gamburg und Niklashausen feierten ihre Erstkommunion in der St. Laurentius Kirche in Uissigheim. Mit musikalischer Begleitung durch die örtliche Musikkapelle zogen die Kinder in die festlich dekorierte Kirche. Den feierlichen Gottesdienst wurde von Pater Joachim Seraphin zelebriert und musikalisch vom Kirchenchor und Organist begleitet. Die Vorbereitung auf den großen Tag war wegen der Pandemie überwiegend zu Hause erfolgt. Umso größer war die Freude bei den Kindern, dass doch einige Gäste in die Kirche durften. Bild: Simmerling

