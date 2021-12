Kinder bastelten für Senioren

Uissigheim. Einen Adventsgruß schicken die Uissigheimer Grundschüler an alle Pflege- und Seniorenheime der Stadt Külsheim und an die älteren Einwohner von Uissigheim, Eiersheim und Gamburg. Fleißige Hände hatten über 200 Engelchen gebastelt. Ebenso gestaltete jedes Schulkind eine Weihnachtskarte. „Wir wollen damit ein kleines Zeichen der Verbundenheit in Gedanken und im Herzen senden“, erklärte Silke Schäfer. Die kommissarische Schulleiterin bedauerte, dass wegen Corona die Schüler den Pflegeheimen keinen Besuch abstatten können, um den älteren Menschen die Adventszeit mit weihnachtlichen Liedern zu verschönern. Stellvertretend für alle Grundschüler überreichten drei Drittklässler je einen „Weihnachtsgruß“ an das Pflegeheim „Haus St. Anna“, „Pflege mobil“ und das „Haus Sonnenblume“. Unterstützt wurden die Kinder beim Basteln von Betreuerin Andrea Richter-Martini. Die Finanzierung der Aktion übernahm der Förderverein der Schule. zug

