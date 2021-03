Külsheim/Niklashausen/Höhefeld. Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte ist es im evangelischen Gemeindezentrum Külsheim nicht möglich, am Palmsonntag, 28. März, am Karfreitag, 2. April, und am Ostersonntag, 4. April, den Gottesdienst izu feiern. Das gilt für Karfreitag und Ostersonntag auch für Höhefeld und Niklashausen. In Niklashausen wird Pfarrerin Heike Dinse an Karfreitag und Ostersonntag über die Ortsrufanlage um 10.30 Uhr einen Gottesdienst für die und mit der Gemeinde feiern. Auf der Homepage des evangelischen Kirchenbezirks Wertheim sind für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag virtuell aufgenommene Gottesdienste aus den Kirchen des evangelischen Kirchenbezirks zu finden. Weiter gibt es Radio- und Fernsehgottesdienste, mit denen sich die Gläubigen den Glaubensinhalten der Karwoche und der Botschaft von Ostern öffnen können.