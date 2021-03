Külsheim. Ein gutes Beispiel dafür, wie man trotz der Distanz im Lockdown eine Gemeinschaft bleiben kann, ist die Aktion „Die PAGS läuft an“ der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule.

Deren Schülerinnen und Schüler konnten sich über viele Wochen lediglich im Videochat sehen. Mittlerweile darf die Gemeinschaftsschule wieder Schritt für Schritt öffnen, ihren vertrauten Betrieb aufnehmen, ihre Lebendigkeit wiedergewinnen.

Allen war in den vergangenen Wochen bewusst, dass nach dem Lockdown alles wieder hochgefahren werden müsse, Gleichzeitig herrschte die Erkenntnis, dass alle weiterhin eine Gemeinschaft sind, egal in welcher Form der Unterricht stattfindet.

Die Schule wollte sich gemeinsam in Bewegung setzen, um ein großes Ziel zu erreichen und zusammen in zwei Wochen zu Fuß 5000 Kilometer zurückzulegen. So weit ist in Luftlinie Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan, von der Brunnenstadt entfernt. Was für den Einzelnen eine kaum zu Fuß zu schaffende Strecke ist, kann erreicht werden, wenn alle eine „Geh-Meinschaft“ bilden.

So setzten sich ab dem 22. Februar Schüler, Eltern, Geschwister, Lehrer und alle weiteren am Schulleben Beteiligten in Bewegung. Sie liefen los und sammelten so Meter um Meter, egal ob beim Spaziergang, Joggen, Walken, Rennen oder Gassi gehen mit dem Hund.

Bei der Aktion, die noch bis Sonntagabend läuft, kommt es nicht darauf an, dass Bestleistungen erzielt werden. Jeder konnte und kann helfen, das Ziel zu erreichen oder gar zu toppen. Denn jeder zurückgelegte Meter zählt. Es geht um die Gemeinschaft, um das Gefühl des Erreichens von einem Ziel, das unvorstellbar scheint.

Über die digitale Lernplattform, welche die Schule auch im Fernunterricht nutzt, können alle Ergebnisse eingetragen und am ende addiert werden. Wer will, kann auch Bilder seiner Laufschuhe hochladen. Sobald jeweils 500 Kilometer gemeinsam geschafft sind, gibt es zur weiteren Motivation Videos, Bilder und/oder Texte: „Lasst uns diese Challenge rocken! Die PAGS kann das! Wir können das!“, spornt an.

Tatsächlich hat die Schulgemeinschaft der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim das Ziel von 5000 gemeinsam zurückgelegten Kilometern schon Tage vor Ablauf der selbst gesetzten Frist geschafft: Schritt für Schritt, jeder für sich und doch alle gemeinsam. Am Donnerstag waren es bereits 6905,8 Kilometer, der Mount Everest in Nepal, höchster Berg der Welt, ist per Luftlinie etwa 100 Kilometer weniger weit von Külsheim entfernt.

Am Freitagvormittag waren schon 7124,3 Kilometer registriert. Das sind zirka 80 Kilometer mehr als die direkte Strecke nach Chicago in den USA am Südwestufer des Michigansees. Der „Geh-Meinschaftslauf“ geht weiter bis Sonntagabend um 23:59 Uhr. Bis dahin kommen sicher och einige Kilometer dazu. hpw