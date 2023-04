Eiersheim. Ein Jahrhunderte alter Brauch wird an den Kartagen in Eiersheim fortgesetzt. Der Brauch an den Kartagen hatte die Bewandnis, dass anstelle von den verstummten Kirchenglocken, die gewöhnlich die Bevölkerung zu den Gebetszeiten aufrufen, Messdiener des Dorfes mit Ratterkästen (Holzkästen mit Kurbel und Trommel) durch den Ort zogen und abwechselnd mit Gesang und „Geratter“ auf die Gebetszeiten aufmerksam machen.

In der römisch-katholischen Kirche ist es Tradition, dreimal am Tag den Angelus (der „Engel des Herrn“) zu beten, so in der Früh und 6 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 19 Uhr. An diesen Gebetszeiten singen die Messdiener dann „Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft“.

Am Karfreitag-Nachmittag rufen sie ferner zur Kreuzverehrung auf und singen: „Kommt zur Kreuzverehrung unseres Herrn“ sowie am Abend „Kommt zur Trauermette unseres Herrn“. Ebenso heißt es am Karsamstag-Abend „Kommt zur Auferstehungsfeier unseres Herrn“ – so die Chronik.

Da es in Eiersheim im vergangenen Jahr letztmals Eiersheimer Messdiener gab, gingen an diesen Kartagen heute ehemalige Messdiener aus den letzten sieben Jahrzehnten mit zum Rattern durch den Ort. Am Treffpunkt des früheren Ploo und heutigem neu gestalteten Dorfplatzes im Eiersheim erklang dann aus den erwachsenen Kehlen im abgewechselten „Rattern“ der Aufruf zum Gebet.

Am jeweiligen Morgen nach dem ersten Aufruf um 6 Uhr rief dann das Dorfscheunenteam die erwachsenen ehemaligen Messdiener zum Fastenfrühstück auf. So gingen die früheren Messdiener mit frischer Kraft an ihr Werk. wokru