„Jägerhaus“ wird mit neuem Leben erfüllt

Im „Jägerhaus“ in Hundheim zieht neues Leben ein. Wo einst die Posthalterei und ein Kolonialwarenladen waren und danach Leerstand, ist momentan eine Baustelle und soll künftig als „Bunter Hund“ ein sozio-kulturelles Zentrum sein.

Hundheim. Das Anwesen „Jägerhaus“ liegt zentral an der Wertheimer Straße, vormals Hauptstraße, verfügt über ein Haupt- und verschiedene Nebengebäude. Das Haus war ab 1852 Posthalterei und blieb dies bis 1945. Mitte 1849 wurde hier ein Kolonialwarenladen eröffnet, der bis in die 1980er Jahre durch die Familie Jäger geführt worden ist.

Das „Jägerhaus“ gehört nun Alexander und Gesine Mahr, die im Stuttgarter Raum beheimatet sind. Sie hatten bereits 2016 die Idee, ein sozio-kulturelles Zentrum zu gründen, waren schon länger auf der Suche nach einem passenden Objekt, das die eigenen Bedürfnisse und Arbeitsfelder an einem Ort vereint: Räume für künstlerische Workshops, ein Musik- und Tonstudio, ein Theater, ein Treffpunkt für Familie und Freunde ebenso wie für die Menschen vor Ort.

In Stuttgart nichts gefunden

Die Suche nach einem geeigneten Objekt verlief im Stuttgarter Raum im Sande, weil sich die Preise dort als völlig überteuert herausstellten. Im Laufe der Zeit wuchs der Wunsch nach einem Refugium auf dem Land, mit dem sich die Vorhaben sinnvoll in die Umgebung einfügen lassen.

Im August 2020 haben beide ein Inserat der Stadt Külsheim zum „Jägerhaus“ entdeckt, sich umgehend gemeldet und wenige Tage später einen Besichtigungstermin vereinbart. „Bei dem Termin haben wir uns spontan ins Jägerhaus verliebt“, strahlen zwei Gesichter einträchtig.

Bauherr Alexander Mahr ist freischaffender Musiker und Komponist sowie in der Veranstaltungstechnik tätig. Gesine Mahr arbeitet als freiberufliche Kostüm- und Bühnenbildnerin sowie Kunstpädagogin. Beide wissen, dass sie ein auf lange Sicht angelegtes Projekt begonnen haben. Bis alles wie gedacht hergerichtet ist, werden noch einige Jahre ins Land gehen und zu der Zahl an bisherigen Arbeitsstunden in vierstelliger Höhe noch viele weitere hinzukommen.

Es ist ein Netzwerk geschaffen, die notwendigen Arbeiten am „Jägerhaus“ voranzubringen. Gearbeitet wird an jedem Wochenende, manchmal auch unter der Woche, zumeist sind mehrere Leute da, vornehmlich aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Alle in der Gruppe sind im kulturellen Bereich tätig.

Interessante Mitstreiter

Unter den Mitstreitern finden sich ein freischaffender Regisseur und Schauspieler, eine Kostümassistentin, eine Studentin der Rechtswissenschaften, die daneben eine Ausbildung zur Yogalehrerin macht, eine freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin, eine Schauspielerin, ein Veranstaltungstechniker. Soll übernachtet werden, geschieht dies zum einen in einer Männer-WG auf der Baustelle selbst, zum anderen nächtigen die Damen derweil in momentan wohnlicheren Unterkünften.

Der „Bunte Hund“ ist gedanklich bereits vorhanden. So soll im Haupthaus im Erdgeschoss im ehemaligen Laden das Künstlercafé entstehen als öffentlicher Dorftreffpunkt, in dem auch kleine Veranstaltungen gemacht werden können. Dieser soll zudem Aufenthaltsraum für Teilnehmer der Workshops sowie von Übernachtungsgästen sein. Eine Gemeinschaftsküche wird angrenzen, sanitäre Einrichtungen ebenso. In der Kunstwerkstatt/im Seminarraum können Mal- oder Yogakurse genauso stattfinden wie Theaterproben.

Platz für vier Gästezimmer

Im entsprechenden Obergeschoss ist Platz für vier Gästezimmer als Doppelzimmer und einen privaten Bereich inklusive Büro. Die künftigen Doppelzimmer werden mit Namen versehen, die mit der Geschichte des Hauses zu tun haben: „gelbe Barbara“, „rosa Jäger“, „blaues Hamburg“, „grüne Hilda“. Für die nutzbaren etwa 80 Quadratmeter im Dachgeschoss gibt es noch keine Planung, auch nicht für den Gewölbekeller im mittleren Teil des Hauses.

Im Schuppen ist im Erdgeschoss Platz für den Heizraum und eine kleine Werkstatt, im Obergeschoss für das Tonstudio.

Der Unterstand soll im Erdgeschoss freie Lagerfläche bieten, im Obergeschoss eine Terrasse mit Zugang zum Tonstudio. In der Scheune soll im Erdgeschoss ein Theater entstehen mit zirka 50 bis 60 Sitzplätzen, allerdings nicht fest bestuhlt, sondern auch für andere Veranstaltungen nutzbar. Im dortigen Obergeschoss können Garderoben und weitere Gästezimmer entstehen.

Die momentanen Arbeiten hin zur Verwirklichung der großen Ziele sind oft als schweißtreibend zu bezeichnen.

Die Umbauherren wollen soweit wie möglich alles belassen, wie es ist, retten, was zu retten ist, mithin alte Bausubstanz zeigen. So können Stuckdecken erhalten bleiben. Marode Balken indes müssen nach und nach ausgetauscht werden. Nach dem geplanten Besuch eines Seminars eines Lehmbauern kann an anderen Stellen selbst Hand angelegt werden.

Die Bauherren am „Jägerhaus“ lassen Interessierte am Fortschritt der Arbeiten vor Ort über soziale Medien teilhaben. Wer es noch genauer wissen wollte, nutzte den gut besuchten „Tag der offenen Tür“ im „Bunten Hund“ im August 2021. Dabei erfuhren die Neu-Hundheimer zahlreiche spannende Geschichten rund ums „Jägerhaus“. Die Gruppe will zusätzlich im Archiv in Bronnbach schürfen, um weiteres zum „Jägerhaus“ in Erfahrung zu bringen.

„Nett und hilfsbereit“

Gesine Mahr bezeichnet die Hundheimer Bevölkerung im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten als „sehr nett und hilfsbereit“, zudem sehr interessiert.

Die Einwohnerschaft der Ortschaft ist äußerst positiv von dem Projekt angetan von dem Vorhaben, beinahe begeistert. Matthias Ruff, Nachbar und Gemeinderat, zeigt sich „sehr froh, dass das Projekt in Angriff genommen wird“. Es sei ein sehr mutiges Projekt, gerade wenn man bedenke, welche Substanz das Haus hat. „Wir in der Ortschaft freuen uns darauf“, auf die Planung, auf die Umsetzung und auf das Ergebnis.

Die Umbauherren meinen, das Haupthaus könne in zwei Jahren nutzbar sein. Bezüglich dessen, was im Herzen Hundheims einst in den Räumlichkeiten im „Bunten Hund“ passieren soll, heißt es vorsichtig: „Wir wollen im Kleinen anfangen und schauen, was die Menschen interessiert.“