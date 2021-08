Ist das echt oder vorgetäuscht?

Beim „Tag des offenen Denkmals“ gibt es im ganzen Land wieder Interessantes zu entdecken. In Külsheim bietet dazu die Ausstellung „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ im Rittersaal des Schlosses Gelegenheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Külsheim. Der „Tag des offenen Denkmals“ findet bundesweit jährlich am zweiten Sonntag im September statt. In Külsheim wird an diesem Tag traditionell der Große Markt gefeiert, der in diesem Jahr coronabedingt erneut ausfällt. Nicht verzichtet wird dagegen auf die Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals“. Dafür haben sich Roswitha Bausback, Hubert Bausback und Michael Zorn vom Arbeitskreis „Museum Külsheimer Höhe“ und Fotografin Gisela Trunk Gedanken gemacht und eine Ausstellung konzipiert.

Vor Ort fündig geworden

Gemäß des Themas „Sein & Schein“ habe man sich vor Ort nach Architektur und Kunst umgeschaut. Im Rittersaal selbst steht seit sehr vielen Jahren ein imposanter Schrank, quasi ein Schmuckstück der Möbelbaukunst. Dessen genaues Alter ist nicht festzustellen, der einzige Nachweis ist ein Aquarell, welches um 1900 entstanden ist. Zorn vermutet, dass das Stück aus der Zeit des Historismus stammen könnte. Trotz der alten Motive auf den Beschlägen erwecken die Metallteile den Eindruck, sie seien schon industriell hergestellt, führt Zorn weiter aus. Für die Ausstellung dient dieser Schrank als Schatzkiste, um Teile aufzunehmen, bei denen der Schein das Wesentliche ist.

Armband aus Schaumgold

So birgt er beispielsweise ein Armband aus Schaumgold, einen schönen Bernstein – allerdings aus Glas, industrielles Pressglas, welches Bleikristall imitiert, oder repräsentative Gegenstände aus Zigarrenkistchen und den Nachbau einer mittelalterlichen Pferdemaske.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Sein & Schein“, die beiden Pole erzeugen ein Spannungsfeld mit der Fragestellung, was ist echt und was ist vorgetäuscht. Aber auch hinter Unscheinbarem kann sich Bedeutendes verbergen. Denn wer denkt schon daran, dass sich hinter der eher nichtssagenden Fassade eines Külsheimer Hauses in der Bergstraße, in der Spiesberger-Chronik das „Große Haus am Gänsberg“ genannt, ein regelrechter Schatz,, sozusagen ein großes „Sein“ verbirgt? Das Haus wurde im Renaissance-Stil errichtet, sorgte in Külsheim scheinbar für Aufsehen, wurde laut Chronik von einem Edelherren bewohnt, der wohl hin und wieder große Feste gefeiert haben soll.

Verschiedene Bilder in der Ausstellung von original bemalten Balken oder Stuckdecken und Stuckrosetten geben einen profunden Einblick in das Haus.

Zwei Kleinmöbel zeigen innerhalb der Ausstellung, was zu tun ist, wenn man sich keine teuren Accessoires leisten kann: Plagiate gestalten. Eine Pseudo-Marmorplatte mit Gips schafft „Marmor, der keiner ist“. Bei Maserungen an Möbelstücken kann mit abgestandenem Bier und Ruß nachgeholfen werden, diese zu ebonisieren, mithin edler und teurer aussehen zu lassen.

Der Idee „Sein & Schein“ ist hierzulande ja eine ganze Jahreszeit gewidmet, die fünfte eben. Die Fastnacht spielt bewusst mit Sein und Schein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch diesem Aspekt wird in der Ausstellung Rechnung getragen. Und so begrüßt ein Külsemer „Brunnenputzer“ eine Figur aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.