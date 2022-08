In Külsheim: Schnitzeljagd bereitete Spaß

Külsheim. Eine Schnitzeljagd stand am Dienstag auf dem Ferienprogramm in Külsheim. Organisator war die Jugendabteilung des FC Külsheim.

Die 21 Kinder und ihre Betreuer spazierten die Gruppen durch die Kernstadt, um die Aufgaben miteinander und mit Hilfe einer App zu lösen. Das Wissen über die Brunnenstadt war gefragt wie Kombinationsgabe.

Die Kinder fanden etwa heraus, wie viele rote Klettergriffe die Kletterwand an der Schule und hat und wann die Auszeichnung „Schulhof der Zukunft“ verliehen wurde. Auch die Aufgabe, ein lustiges Gedicht zu erfinden, gelang. Der per Richtungspfeil zu findende „Lebensretter“ erwies sich als Defibrillator. Die Frage, „bei welchem Beruf muss man am frühsten aufstehen“, führte zum Bäcker. Alle waren mit Eifer dabei und lösten auch das letzte Rätsel, das zu einer Schatzkiste führte. Dort gab es als Belohnung kleine Präsente für jeden Teilnehmer. hpw