In Külsheim: Nachwuchs-Fahrer hatten Spaß

Külsheim. Im Vorfeld des „Zwölf-Stunden-Mountainbike-Rennens“ in Külsheim am Samstag galt am Sonntag die Aufmerksamkeit dem Geschehen bei den „Kids Races“ und beim „Trail Run“. Dabei waren insgesamt über 120 Sportlerinnen und Sportler aus allen Altersklassen mit großer Begeisterung unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den „Kids Races“ nahmen 46 Kinder teil. Die Mädchen und Jungen bewiesen fahrerisches Geschick mit dem Bike, dem Fahrrad oder dem Laufrad. Ein Helm war natürlich auch hier Pflicht, der sportliche Ehrgeiz bei der Rennkulisse und im Beisein der Gleichaltrigen die Kür. Bei den Pokalverleihungen überzeugten strahlende Kinderaugen.

Die folgenden Sportlerinnen und Sportler belegten in ihrer Altersklasse jeweils die ersten drei Plätze: „Mini Race“ (U5, Strecke etwa ein Kilometer): 1. Christian Altheimer, 2. Luis Beck, 3. Philipp Goldschmitt; „Mini Race“ (U7, etwa ein Kilometer): 1. Linus Pahl, 2. Felix Goldschmitt, Yannik Altheimer; „Maxi Race“ (U10, etwa vier Kilometer): 1. Mara Becker, 2. Luis Grimm, 3. Wenzel Obermaier; „Junior Race“ (U13, etwa sechs Kilometer): 1. Florin Russ, Dustyn Gohr, Mia Becker; „Teen Race“ (U16, etwa zehn Kilometer): 1. Noah Müller, 2. Laurin Fuchs, 3. Julius Hamann.

Mehr zum Thema Mountainbike Über Stock und über Stein Mehr erfahren Training, Tempo, Tracking 10 Tipps für Läufer, die ihre Fitness steigern wollen Mehr erfahren Reit- und Springturnier in Höpfingen Enya Farrenkopf nutzt Heimvorteil Mehr erfahren

Der anschließende siebte „Külsheimer Trail Run“ zugunsten der Abteilung Behindertensport des FC Külsheim brachte gut 80 Läuferinnen und Läufer auf die Beine. Diese hatten die Auswahl zwischen zwei, sechs oder zehn Kilometer langen Strecken. Walker gingen auf die Sechs-Kilometer-Tour. Alle einte der Gedanke, für eine gute Sache unterwegs zu sein.

Auf der Strecke und im Zielraum gab es für die Sportler Unterstützung durch begeisternde Zurufe und Applaus der Zuschauer. hpw