In Külsheim: Klezmer und jiddische Lieder

Külsheim. Begleitend zur Wanderausstellung „Deine Anne: Ein Mädchen schreibt Geschichte“, welche die Pater-Alois-Grimm-Schule in Kooperation mit dem Berliner Anne-Frank-Zentrum in Külsheim präsentiert, ist die Band „Schmitt’s Katze“ am Donnerstag, 20. April, um 19 in der Festhalle der Brunnenstadt zu Gast. „Schmitt’s Katze“, das sind vier fränkische Musiker, die sich mit der Interpretation von Klezmer und jiddischen Liedern einen Namen gemacht haben. Das Quartett musiziert ganz klassisch mit Klarinette, vielerlei Saiteninstrumenten und Gesang. Zum Konzert wird Eintritt erhoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es weiter in der Ankündigung der Schule heißt, kann die Ausstellung „Deine Anne“ vor dem Konzert ab 18 Uhr im Alten Rathaus in Külsheim besichtigt werden. Am Freitag, 21. April, ist sie von 13 bis 14 Uhr letztmalig für Interessierte geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss können Jugendliche und junggebliebene Erwachsene mit „Peer Guide“, Smartphone und App auf Entdeckertour gehen und nach zwölf Stolpersteinen suchen, mit Hörspielen an jeder Station in die Lebensgeschichte der jüdischen Bürger eintauchen und spannende Aufgaben lösen.