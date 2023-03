In Külsheim: GPS-Empfänger aus Mähdrescher gestohlen

Külsheim. Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende einen GPS-Empfänger aus einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der oder die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 18 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag Zutritt zu einer Maschinenhalle in der Straße „Roter Rain“ in Külsheim. Dort entfernten sie das GPS-Steuerelement samt Display und Halterung im Wert von rund 10 000 Euro aus einem Mähdrescher.

Bereits Anfang des Monats kam es zu ähnlichen Fällen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn.