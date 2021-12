Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im gesamten Stadtgebiet von Külsheim - Freies WLan in allen Gemeindezentren In Külsheim gibt es nun freies WLan in allen Gemeindezentren

Seit kurzem gibt es in allen Gemeindezentren im gesamten Stadtgebiet von Külsheim freies WLan. Die Verantwortlichen für die Umsetzung dieses Projektes trafen sich am Donnerstagnachmittag im Bürgermeisterzimmer im Rathaus in Külsheim.