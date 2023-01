In Külsheim: Arbeiter waren nicht korrekt angemeldet

Wertheim/Külsheim. Ein gemeinnütziger Verein in Külsheim wirbt mit der Hilfe bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit und bietet unter anderem das Erlernen des Umgangs mit Finanzen an. Als eine der Therapiemaßnahmen nennt er „Vorbildfunktion“. Zwei Geschäftsführer des Vereins bestrafte jetzt das Amtsgericht Wertheim wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 39 Fällen im Zeitraum von 2016 bis 2020. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 157 000 Euro.

Bewährungsstrafe

Der eine Beschuldigte erhielt eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten, unter Bedingungen auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Wiedergutmachung muss er bis zum 30. April an die Einzugsstelle für Sozialversicherungsbeiträge 40 000 Euro und danach über die Dauer der Bewährungszeit monatlich 1500 Euro zahlen. Der andere, inzwischen ehemalige Geschäftsführer befindet sich gegenwärtig zur stationären Entzugsbehandlung in Weinsberg. Gegen ihn erging ein Strafbefehl (schriftliche Verfahrensabwicklung) über 120 mal 40 Euro.

Der Verein gab Abhängigen Kost und Logis sowie für geleistete Arbeit 100 Euro Taschengeld. Die Arbeit entstand durch Aufträge von Fremdfirmen an den Verein. Wenn die Leute das durchstanden, arbeiteten sie länger und verdienten sie mehr. Ihre Anmeldung bei der Sozialversicherung war aber nicht korrekt oder unterblieb.

„Chaotische“ Buchführung

In 2016 erschien das Hauptzollamt zum ersten Mal zur Außenprüfung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs des Vereins. Die vorgefundene Buchhaltung war „chaotisch“, es wurden „Manipulationen „festgestellt, Folgeprüfungen führten zur „Enttäuschung“. Die Ermahnungen zur Verbesserung der Zustände hatten nichts geändert. Es folgte Anzeige bei Staatsanwaltschaft und Ordnungsbehörden. Bei der Durchsuchung der Privatwohnungen der Geschäftsführer sowie der Arbeitnehmerunterkünfte fand man auch ausländische Führerscheine, um Arbeitnehmern das Fahren eines Kraftfahrzeugs zu ermöglichen.

Die Ermittlung der genannten Schadenssumme erfolgte indirekt, indem man von den wichtigsten Auftraggebern des Vereins die Rechnungen verlangte. So konnte das Hauptzollamt etwa 80 Prozent des Umsatzes aller Aufträge erfassen. Eine Zuordnung, welcher Arbeiter wie viel arbeitete, ist bis heute nicht möglich. Der Angeklagte, 40 Jahre, räumte die Vorwürfe im Wesentlichen ein. Der Sinn seiner Arbeit sei, Menschen zu helfen. Manche von ihnen hatten keinen Pass, er habe sie „von der Straße geholt“. Insgesamt habe man keinen Gewinn erzielt.

Ein Zeuge widerrief die Angaben, die er beim Hauptzollamt gemacht hatte. Ihm droht nun ein Verfahren wegen falscher Anschuldigung. Ein anderer berichtete, sie seien etwa zehn Leute gewesen. Beten und Arbeiten sei Teil der Therapie gewesen. Wenn jemand trotzdem zum Alkohol griff, sei er mit Ausgangssperre belegt worden.

Der Staatsanwalt hob die Gemeinnützigkeit des Vereins, die Zufriedenheit der Arbeitnehmer sowie die Reue des Angeklagten hervor und beantragte eine Strafe von 15 Monaten. Der Verteidiger hielt maximal zwölf Monate für ausreichend.

Auf Kosten anderer gewirtschaftet

Das Gericht erklärte, wer die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen unterlässt, wirtschaftet auf Kosten anderer. Und von Alkohol oder Drogen wegzukommen, gelinge nicht jedem. Ganz allgemein stellte die Richterin fest: Unser Staat sei kompliziert, aber trotzdem oder gerade deswegen funktioniere er.

Das Urteil ist rechtskräftig.