In Hundheim: Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalt

Hundheim. Zum Volkstrauertag fanden in der Gesamtstadt Külsheim am Wochenende in den Stadtteilen an den jeweiligen Ehrenmalen Gedenkveranstaltungen für die Opfer von Krieg und Gewalt statt.

In Hundheim beispielsweise hielt Bürgermeister Thomas Schreglmann eine Ansprache. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, zitierte er dabei den früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer: „Frieden und Freiheit, das sind die Grundlagen jeder menschenwürdigen Existenz.“ Schreglmann betonte, es gelte, sich an die schlimmsten Zeiten deutscher Geschichte zu erinnern, an die beiden Weltkriege und an die Nazi-Diktatur. Gedacht werde der gefallenen Soldaten und der getöteten Zivilisten. Erinnert werde an die Menschen, die in der Gefangenschaft oder auf der Flucht umgekommen seien. Gedacht werde der Männer und Frauen, die ihren Widerstand gegen die Diktatur mit dem Leben büßen mussten, sowie der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die verfolgt und vernichtet worden seien, weil sie als Juden oder als Sinti und Roma nicht in das rassistische Bild der Nationalsozialisten passten.

Der Bürgermeister sagte, auch in dieser stillen Stunde des Innehaltens, der Trauer und des Erinnerns kämpften woanders Menschen um ihr Leben und seien in ihrer Freiheit bedroht. Die Frage nach Krieg und Frieden sei aktuell. Deshalb komme Gedenktagen wie dem Volkstrauertag ein hoher Stellenwert zu. Ein Gedenken, das sich der Geschichte stelle, sensibilisiere dafür, jeden Menschen zu achten ungeachtet seiner Herkunft oder seiner Konfession, es sensibilisiere dafür, Frieden und Freiheit hoch zu schätzen.

In Europa, so Schreglmann, hätten die Menschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf Annäherung und Aussöhnung gesetzt. Dieser Weg sei oft nicht leicht gewesen. Er habe zu Verständigung und einer immer größeren Einigung geführt. „Tun wir alles dafür, dass das so bleibt“, betonte der Bürgermeister. Es müsse vordringlichstes Ziel sein, junge Menschen zum Nachdenken über die Geschichte zu bewegen und ihnen den Wert von Frieden und Freiheit nahe zu bringen. Denn es liege an jenen, Frieden und Freiheit auch künftig zu bewahren.

Vier Männer der Freiwilligen Feuerwehr Hundheim standen während der Zeremonie mit Fackeln Spalier. Der Musikverein Hundheim umrahmte die Gedenkfeier musikalisch. Beschlossen wurde die Veranstaltung mit der Nationalhymne.