In Eiersheim gingen die „Bäse hoch“

Eiersheim. „Die Bäse hoch“ hieß es am Wochenende beim Hemdglunkerball im Eiersheimer Gemeindezentrum. Veranstalter des närrischen Abends war die örtliche Feuerwehr. Moderatoren waren Jens Krug und Michael Hemmerich als Eiersheimer „Nachtwächter“.

Beide wussten allerhand über das Ortsgeschehen zu erzählen. „Wir sind immer doo, wenn’s brennt“, meinten sie mit Blick auf die Eiersheimer Wehr. Weiter bekannten sie: „Sprüch und dumms Gebabbel fällt uns net schwer“.

Nach einem gelungenen Showtanz“ der „Kröten Air“ aus der Kreisstadt bot der Musikverein Eiersheim musikalisch und gesanglich pointiert „das eigentliche Ortsgeschehen“ dar. Zu hören war dabei etwa vom mehr oder weniger gelungenen Rundballen-Transport durch den „Nachbar aus dem Tiefenweg“, von einem das Freibier schätzenden Fahrradfahrer oder von der Pflaster-Aktion im Mittleren Dorf. Dabei habe es ausgesehen wie auf einem Truppenübungsplatz, „die hawwe geschafft wie die Dolle, gsoffe wie die Kosaken“. Auch ein Thema waren die drastischen Sparmaßnahmen der Stadt Külsheim bei der Beleuchtung. Da sei nicht an die „Zeitungsfraa gedocht“ worden. Doch auch wenn es „gloudsnocht“ sei, kenne diese jedes Briefkästle auswendig. So habe auch ein Haus am Kapellenberg mit dem „Playboy“ beliefert werden können. Unn in Külse“, wurde berichtet, „hocke sie im Rothaus, schmeiße ‘es Geld mit volle Hände naus“.

Auf großes Interesse des Publikums stieß auch die Geschichte von den zwei Wanderern, die den Sturz des „guten Hirten“ beobachtet hatten. Nicht nur WhatsApp sei heißgelaufen, auch der SWR und die „Militärseelsorge in Walldüre“. „Dann häwwe die Schelle g’läut“, die Ortspolizeibehörde sei alarmiert worden, ebenso „der Spürhund der Fraa“. Der habe die Fährte aufgenommen, der katholische Geheimdienst Eiersheim (Abteilung Kapellenberg) seine Arbeit.

Das Moderatoren-Duo befand, das Thema „Nachwuchs“ sei in aller Munde. So werde eine Grundlage für die Gesellschaft geschaffen. Allerdings gelte es, den Kindergarten rosa zu streichen. Denn es gebe „lauter Madli“. Man sei auf der Suche nach dem letzte „Bu“. Bei der Feuerwehr (Nachwuchs „60+“) allerdings gebe es eine neue Generation. Die zeigte auch gleich „eine Alarmierungssituation bis zum Schluss“ inklusive manchem „schönen Durcheinander“. So hieß es „beeil dich, awwer fohr langsam“. Zum Handyempfang in Eierschi hieß es, „wer hatte da noch keine Probleme“. Ein Lied bei der Alarmierung war betitelt mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit!“.

Als der örtliche Diakon aus der Frühgeschichte des Hemdglunkerballs erzählte, gingen wie schon bei den vorangegangenen Beiträgen „die Bäse hoch“. Eine Zugabe folgte auf dem Fuße.

Nach dem tollen Auftritt der Garde „Ü-EI-Gamburg“ zog das Männerballett der örtlichen Feuerwehr das Publikum in seinen Bann. Die Herren gaben alles, kleidungstechnisch sogar ihr letztes Hemd. hpw