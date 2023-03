Immer mehr Kinder werden in Külsheim betreut

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim beschäftigte sich am Montag auch mit der Kindergartenbedarfsplanung für 2023/2024.

Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte, die Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung sei ein wichtiges Instrument der Kommunen in Baden-Württemberg zur Steuerung des Angebots in den Kindergärten und in der Kindertagespflege. Die nun vorliegende Bedarfsplanung sei am 6. Februar im Kuratorium Külsheimer Kindergärten besprochen worden. Der Finanzierungsanteil der Stadt steige auf 1,2 Millionen Euro.

Wie Annika Kraus vom Rechnungsamt sagte, sei nach der Auswertung vom 23. Januar die Zahl der Mädchen und Jungen in den Külsheimer Kindergärten stabil und konstant hoch. Das sei auch eine Auswirkung der Baugebiete. Seit 2015 gehe es mit den Zahlen bergauf. 2023 seien es insgesamt 332 Mädchen und Jungen in den Kindergärten.

Die Verwaltungsmitarbeiterin erinnerte an die Umgestaltung der Betreuungsangebote in den vergangenen Jahren und nannte einen Zuschuss der Stadt von 140 000 Euro. Momentan gebe es 267 Plätze im gesamten Stadtgebiet. Mit dem neuen katholischen Kindergarten in der Kaserne stünden dann 276 Plätze zur Verfügung.

Im Januar gab es nur elf freie Plätze, die ab Herbst aber vergeben seien, so Kraus. Für das Personal sind 28,88 Stellen gelistet. Momentan werden auch 21 Flüchtlingskinder betreut. Zum August 2024 stehen noch 28 Plätze zur Verfügung. Für 28 Kinder in Külsheim wurde noch kein Betreuungsplatz angemeldet. Somit könne die Stadt den Rechtsanspruch aktuell erfüllen, stellte die Rednerin fest.

Die Kindergärten in Eiersheim und Uissigheim seien nahezu voll belegt, „wir brauchen Pufferplätze für die Kernstadt“, wo es nicht ausreichend Plätze gebe, so die Rednerin. Der Kindergarten Steinbach sei voll ausgelastet, ein Ersatzneubau beschlossen. In der Krippe in Hundheim seien es zehn Kinder. Die Ganztagsgruppe habe 25 Plätze. Der Umbau des evangelische Kindergartens „Arche Noah“ in Külsheim soll im Sommer 2023 abgeschlossen werden. Der Kindergarten St. Elisabeth in der Kernstadt sei wieder komplett belegt.

Eric Bohnet wies darauf hin, dass bei den Zahlen Flüchtlingskinder mit dabei seien und weitere Familien nach Külsheim kommen sollen. „Dann können wir den Bedarf an Plätzen nicht decken.“ Damit die Stadt planen können, wäre es gut, wenn es zeitnah Informationen vom Landratsamt geben würde. Alfred Bauch stellte die persönliche Forderung, das Land solle bei Kindergärten die Elternbeiträge übernehmen. Denn es gebe „Milliardenbeträge für alles, aber für Kinder nicht“.

Die Gemeinderäte stimmten der vorgestellten Kindergartenbedarfsplanung zu. hpw