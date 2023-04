Hundheimer und Steinbacher Wehren können bald einziehen

Külsheim. Das neue Gebäude für die Freiwilligen Feuerwehren aus Hundheim und Steinbach ist fast fertig. Heiko Wolpert, Bauamtsleiter der Stadtverwaltung Külsheim, erläuterte im Gespräch mit den FN den aktuellen Sachstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das 42 mal 14 Meter große Feuerwehrhaus Hundheim-Steinbach wurde in Hybridbauweise errichtet. Die Fahrzeughalle besteht aus Betonfertigteilen, der Sozialbereich wurde in Holz-Modulbauweise erstellt.

Die Architektenleistungen erbrachte das Büro Jouaux ( Grünsfeld). Für die Generalunternehmerleistung Modulbau zeichnete die Komminvest GmbH (Langenburg), für die Arbeiten im Bereich Tiefbau/Außenanlagen die Firma Konrad-Bau (Gerlachsheim) verantwortlich.

Mehr zum Thema Fördermittel fließen Geld für den Städtebau Mehr erfahren Külsheim Konzert Allgäu meets Franken in Hundheim Mehr erfahren

Heiko Wolpert brachte es bei einem Rundgang durch das Feuerwehrhaus auf den Punkt: „Das ganze Gebäude ist fertig einschließlich der Inneneinrichtung und der Gebäudeausstattung. Es werden noch Restarbeiten durchgeführt. Wir sind kurz vor dem Einzug.“

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 1,89 Millionen Euro. Es gibt 923 000 Euro Zuschuss aus dem Ausgleichsstock, durch die Fachförderung und die Förderbank „Kreditanstalt für Wiederaufbau“.

Der Außenputz am Sozialbau werde noch aufgebracht, was bisher wegen der feuchten Witterung noch nicht erfolgt sei, erklärte Wolpert weiter. Im Mai soll die Endabnahme des Baus durch die Stadt Külsheim zusammen mit dem Architektenbüro erfolgen. „Wir sind im Kostenrahmen“, unterstrich der Bauamtsleiter. Die Übergabe an die Feuerwehr- Abteilungen Hundheim und Steinbach könne erfolgen, der Einweihungstermin werde noch festgelegt.

Lobend hob Wolpert hervor, dass sich die Feuerwehrleute an den Außenanlagen mitgearbeitet und die Parkflächen gepflastert haben. Zu-dem bauten sie eine Zisterne ein, deren Wasser für Übungszwecke genutzt werden kann. „Das hat gut geklappt“, stellte der Verwaltungsmitarbeiter fest. Das Material habe die Stadt bereitgestellt.

Wolpert bezeichnete die Vorgehensweise bei dieser Maßnahme als Musterbeispiel für modulare, wirtschaftliche Bauweise im Feuerwehrbereich. Es seien deshalb schon Vertreter anderer Kommunen auf die Stadt Külsheim zugekommen.

Der Bauamtsleiter unterstreicht, alle freuten sich auf die künftige Nutzung durch die Feuerwehrabteilungen. Wolpert ergänzt, vom neuen Feuerwehrhaus aus werde in Zukunft zu Einsätzen in den beiden Ortsteilen Hundheim und Steinbach ausgerückt. Das Haus biete zudem hervorragende Voraussetzungen für die immer komplexer werdenden Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrangehörigen. hpw