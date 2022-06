Hilfe bei der Berufsfindung

Külsheim. Die Betriebspraktikumsausstellung an der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) hat Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte mit regionalen Betrieben zusammengeführt. Dabei kam es zu intensiven Gesprächen und es entstand eine Vielzahl an Kontakten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstaltung war ausgerichtet auf die Lerngruppen sieben bis zehn und fand nach zwei Jahren Corona bedingter Pause wieder statt, erstmals gleichzeitig vor der Festhalle in Külsheim und Drinnen.

Fenja Mohrenweiser und Lea Krull führten durch das Programm. Rektor Udo Müller sagte eingangs, Aufgabe der Schule sei, auf das Leben vorzubereiten, dieses bestehe auch aus „Beruf erlernen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Müller erläuterte, die Gemeinschaftsschule in Külsheim sei breit aufgestellt. Wer sie verlasse, sei in guten Händen gewesen. Die Veranstaltung biete beste Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen und Entscheidungshilfen zu bekommen. Dies bedeute eine Win-Win-Situation für alle. Man fahre mit dem erarbeiteten Konzept gut. Der Rektor lobte die Organisatoren und nannte federführend Patrick Münkel. Es gebe eine enge Verzahnung aller Beteiligten.

Münkel erläuterte vor einer gut gefüllten Festhalle das Berufswegekonzept der PAGS. Das Konzept bestehe seit 2011, die Messe seit 2014. Das Konzept beginnt in Klasse fünf mit einem „Schnuppertag“ mit den Eltern, in Klasse sechs folgt ein ganzer „Schnuppertag“, der Besuch einer Berufsmesse, „Girls’ day“ und „Boys’ day“. In Klasse sieben würde eine Berufsmesse besucht und geprüft, ob die zuvor getesteten Fähigkeiten passen. Schwerpunkte lägen auch auf dem Wunschberuf und dessen Planung, auf einem Sozialpraktikum und einer Woche Betriebspraktikum.

In Klasse acht gebe es zwei Praktika mit jeweils einer Woche Dauer, Präsentationen von Berufsbildern durch Experten. Besonderer Wert werde auch gelegt auf Kompetenz und Sprache, auf das Thema Vorstellungsgespräch und auf Angebote der Arbeitsagentur.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ab Klasse neun gebe es berufsvorbereitende Maßnahmen. Ehemalige Schüler würden als Experten gehört, es gebe ein zweiwöchiges Betriebspraktikum und gezielte Auswahlpraktika. Als übergreifende Bausteine würden die Betriebspraktikumsausstellung oder der Berufsorientierungstag gesehen. Schüler stellten ihre Praktika der Klasse vor, ein „Tag der offenen Tür“ für Betriebe ergebe für viele regen Austausch, Elternabende ergänzten die Berufswegeplanung an der Schule.

Die berufsbezogene Zusammenarbeit habe das gemeinsame Ziel, die Jugendlichen auf die „Welt nach der Schule“ vorzubereiten, vorangetrieben, betonte Münkel. Danach präsentierten Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen ihre Erfahrungen mit den jeweiligen Praktika. Lorena und Celine stellten wichtige Aspekte ihrer Sozialpraktika vor, Ben und Finley erläuterten zu ihrem jeweiligen Praktikum der Klasse acht, Lea und Fenja entsprechend zu Praktika der Klasse neun, Noah und zwei Models informierten auf Englisch zum richtigen Outfit im Joballtag. Die Schülerband „Rat6-PAGS“ begleitete die Veranstaltung musikalisch. Nach dem offiziellen Teil machten sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf zu einem Rundgang zu den Firmen, wo fachkundige Ansprechpartner Fragen beantworteten.

Er finde es „cool, dass unsere Schule das macht“, lobte Luca die Ausstellung. Er würde sich freuen, wenn noch mehr Betriebe kämen. Fenja sagte, die Gespräche mit den Betrieben seien „offen und gut und informativ“. Noah sah die Messe an sich als informativ und praktisch orientiert, da alle Ansprechpartner der verschiedenen Firmen hier nah beieinander seien.

Anna-Maria Lenk war für die Bundesagentur für Arbeit vor Ort, sie ist vornehmlich mit der Berufsberatung hauptsächlich an der Schule befasst. Sie führt Einzelgespräche, hält Berufsorientierungsveranstaltungen in den Lernstufen, Elternabende. Ihr Ziel sei es, dass sich Schülerinnen und Schüler über ihre Stärken und Schwächen klar werden. Beratungen ermittelten, wo der Schüler sich befinde, um dann vom Groben zum Feineren zu finden.

Felix Weber, Meister bei der Firma Baumschule/Gartenservice Weber fände es super, wenn die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Betrieben Praktika machten. „Da hat jeder etwas davon“, glaubt er. Beide Seiten könnten sehen, ob es passt oder nicht. In Realschulen und Gymnasien gebe es leider nur wenige bis gar keine Praktika.

Eine Mutter bezeichnete die Veranstaltung als „sehr interessant“. Besonders gefallen habe ihr die Vorstellung der Praktika durch die Schülerinnen und Schüler. Kontakte zu den Firmen seien gut, besonders bei den größeren Firmen gebe es viele Möglichkeiten. Sie vermisse die allerdings die Handwerksberufe und die Medizin- und Gesundheitsberufe. Patrick Münkel ergänzte hierzu, dass verschiedene Firmen aus unterschiedlichen Gründen hätten absagen müssen. Dennoch wären mehr Firmen gekommen als erwartet. Die Veranstaltung sei nach zwei Jahren Sperre gut gelaufen und für das Jahr 2023 gebe es schon viele Anregungen.