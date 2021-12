Hausarztzentrum in Külsheim auf den Weg gebracht

Külsheim. In der Prinz-Eugen-Straße in Külsheim soll ein Hausarztzentrum entstehen. Am Donnerstag fand in Rathaus die Beurkundung des Verkaufs der Immobilie und des Grundstücks statt. Bürgermeister Thomas Schreglmann freute sich darüber, dass das Projekt Fahrt aufnehme. Der Bauantrag sei im Gemeinderat bereits behandelt worden, dem Bauvorhaben wurde zugestimmt. Es sei zu hoffen, dass die Genehmigung für den Umbau im Frühjahr des nächsten Jahres komme. Die Hoffnung hat auch Dr. Volker Dietz (links). Er ist dankbar für die Chance, die sich durch das Ärztezentrum auftut. / hpw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1