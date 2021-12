Grünes Licht für Straßenmeisterei Külsheim

Külsheim. Die bei der Sitzung des Külsheimer Gemeinderates eingereichten Bauanträge erfuhren einhellig oder mehrheitlich Zustimmung. Einer der Bauanträge betraf den Neubau der Straßenmeisterei Külsheim mit Funktionsgebäude, Streugutlagerhalle einschließlich Soleerzeugung und Streugutsilo, Betriebshofflächen und Retentionsbecken in der Boschstraße auf Gemarkung Külsheim. Bauherr ist der Main-Tauber-Kreis.

Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstrich, dies sei eines der größten Bauprojekte, welches Külsheim je gesehen habe.

Heiko Wolpert vom Bauamt erläuterte, die Gebäude befänden sich in ver-schiedenen Funktionsbereichen. „Funktionsbereich 1“ bestehe aus dem Verwaltungsgebäude, einer Werkstatt und der Waschhalle. Mit den Funktionsbereichen 2 (Fahrzeughalle) und 3 (Lager) entstehe ein Gebäude mit einer Länge von zirka 62 Meter, einer Breite von 48 Meter und einer Höhe von 9,27 Meter im Bereich von „Funktionsbereich 1“ beziehungsweise von 7,36 Meter bei den „Funktionsbereichen 2 und 3“.

Im „Funktionsbereich 3“, so Wolpert, entstehe außerdem noch eine Unterstellhalle mit einer Länge von 72,40 Meter, einer Breite von 9 Meter und einer Höhe von 7,32 Meter. Das Streugutlager erhalte eine Länge von 30,76 Meter, eine Breite von 12,76 Meter und eine Höhe von 9,87 Meter.

Neben diesen Gebäuden entstünden Stellplätze sowie ein Freilager mit einer Größe von etwa 1480 Quadratmeter.

Stefan Grimm regte eine „70er-Zone“ bei der Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet II in der Nähe der „Weberei Pahl“ an (Schreglmann: „Wir nehmen dies auf“), Stefan Thum fragte, ob bei der Straßenmeisterei Photovoltaik vorgesehen sei (Schreglmann: „Das Landratsamt ist in Gesprächen mit dem Stadtwerk“).

Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben in der eingereichten Form einhellig zu. hpw