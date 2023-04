Großer Markt findet wieder statt

Külsheim. Der Große Markt in Külsheim hat eine sehr lange Tradition, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. In den letzten Jahren kam es zu einer weitreichenden Veränderung, da der Rücktritt des Festwirts und die Corona-Pandemie den Markt stark beeinträchtigten. Dank der kurzfristigen Übernahme durch den Wertheimer Gastronom Stefan Kempf konnte das Fest im vergangenen Jahr stattfinden, die Dauer wurde jedoch von fünf auf drei Tage verringert.

Auch dieses Jahr wird der Große Markt stattfinden, das verkündete Hauptamtsleiterin und Organisatorin Simone Hickl-Seitz. In diesem Jahr hat man sich auf vier Veranstaltungstage geeinigt. Der Markt wird vom 7. bis zum 10. September andauern.

„Das Essen ist schon geplant, die Schausteller sind angefragt und die Bands organisiert. Ein Festzelt gibt es auch wieder“, sagte Hickl-Seitz im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Einen Festwirt im eigentlichen Sinne werde nicht mehr geben. Stefan Kempf wird auch dieses Jahr die Verpflegung mit Foodtrucks übernehmen, „egal wie die Bürgermeisterwahl in Werbach ausgeht“, so die Organisatorin. Am Festdonnerstag werde es auch wieder einen Umzug geben und am Sonntag den beliebten politischen Frühschoppen. „Wir wollen Markt-Niveau wie in den Vorjahren“ betonte Simone Hickl-Seitz.