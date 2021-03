Külsheim. Der Gemeinderat beschäftigte sich mit der Erweiterung der Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich Ernsthof (Wertheim-Dörlesberg), gefragt war die Stellungnahme der Stadt Külsheim. Zuerst ging es um die Verlängerung der zeitlichen Befristung von 2035 auf Ende 2050, um eine Belegung der Restfläche rentabel zu machen. Der Gemeinderat stimmte bei einer Gegenstimme von Stefan Sack zu. Zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik südlich und östlich vom Ernsthof“ trug Irene Trabold vor, es solle im Anschluss an den bestehenden „Solarpark Tauberland“ eine weitere Fläche für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage überplant werden.

Der Geltungsbereich umfasse eine Gesamtfläche von rund 17,3 Hektar und bestehe aus zwei räumlich getrennten Teilflächen.

Trabold erklärte, die Planfläche Süd sei rund 850 Meter vom Hundheimer Baugebiet „Vorderes Lehen“ entfernt und aufgrund der Höhenlage des Baugebietes und der freien Landschaft gut einsehbar. Eine generelle Akzeptanz der Hundheimer Wohnbevölkerung sei nicht zu erwarten. Der „Solarpark Tauberland“ habe die dortige Landschaft total verändert, durch die Ausweisung weiterer neuer Flächen fände eine völlige Überfrachtung statt.

Die Frau vom Bauamt sprach auch an, dass die Sonnenreflexionen der Module die Bewohner Hundheims erheblich belasteten und die bauliche Entwicklungsmöglichkeit in diese Richtung sehr stark eingeschränkt werde, wobei sich Hundheim wegen der Kanalsituation dorthin entwickeln müsse.

Eric Bohnet unterstützte diese Stellungnahme, Jürgen Goldschmitt meinte, man sei gut beraten, alle Sorgen zu äußern. Matthias Ruff dankte der Verwaltung, die Bedenken so aufgenommen zu haben. Florian Hirsch befand die vorgebrachten Einwände gut umgesetzt. Alfred Bauch verstand die grundsätzlichen Bedenken, sah aber Kirchturmpolitik. Bohnet ergänzte, man dürfe Bedenken nennen, auch wenn man für erneuerbare Energie sei. Gold-schmitt warf ein, die Freiflächenphotovoltaikanlage könne in nördliche Richtung weitergehen. Der Gemeinderat entschied bei einer Enthaltung von Stefan Adelmann und einer Gegenstimme von Alfred Bauch, die benannten Bedenken vorzubringen.

Für das Gremium standen die Vergaben von Bauarbeiten bei der Erschließung des Baugebiets „Vor-deres Lehen“ in Hundheim im dritten Bauabschnitt an sowie die Resterschließung Straßenbau im Baugebiet „Steinwiesen IV“ in Steinbach. Trabold informierte, die Erschließungsarbeiten seien getrennt ausgeschrieben worden.

Im Baugebiet „Vorderes Lehen“ seien alle sechs Bauplätze reserviert, so Trabold, die Firma Boller-Bau (Distelhausen) habe mit 178 498,50 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Die Haupterschließungsstraße erhalte eine Breite von fünf Meter mit einem einseitigen Gehweg von 1,50 Metern Breite und einem Schrammbord von einem halben Meter. Die Wohnstraße erhalte eine Breite von 4,60 Meter ohne Gehweg und mit einseitiger Entwässerungsrinne. Auch die Erdarbeiten für die Straßenbeleuchtung und Kabelverlegung sind enthalten.

Die Abwasserbeseitigung geschehe im Mischsystem, die Tiefbauarbeiten anderer Versorgungsträger schlagen mit 14 286,77 Euro zu Buche. Die Abrechnung der Arbeiten für die Versorgungsleitungen erfolge direkt mit dem Versorgungsträger. Der Straßenbau komme in der Summe auf 114 086,38 Euro, die Abwasserbeseitigung auf 83 125,35 Euro. Das Gremium beschloss die Vergabe der Erschließungsarbeiten wie vorgetragen und einstimmig.

Im Baugebiet „Steinwiesen IV“ in Steinbach sind fünf Bauplätze ausgewiesen, zwei sind verkauft, einer reserviert. Beim Straßenbau hat die Firma Boller-Bau mit 99 279,50 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Die Erschließungsstraße wird laut Trabold mit einer Breite von 4,50 Metern im Vollausbau und ohne Gehweg erstellt. Matthias Berberich und später auch Sebastian Seitz verwiesen darauf, dass die Straße sehr schmal sei und beispielsweise die Müllabfuhr Probleme habe. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim beschloss die Vergabe einhellig.