Festgottesdienst - 150. Geburtstag der Dreifaltigkeitskapelle sowie den Abschluss der umfangreichen Renovierung gefeiert Gotteshaus ist ein Ort der Nähe zu Gott

Die Dreifaltigkeitskapelle auf dem Stahlberg in Uissigheim ist über 150 Jahre alt und wurde renoviert. Deshalb wurde am Sonntagvormittag vor Ort ein Festgottesdienst gefeiert, an dem mehr als 200 Men-schen teilnahmen.