Gottesdienst wird in Külsheim gefeiert

Külsheim. Wegen Umbaumaßnahmen im evangelischen Kindergarten in Tauberbischofsheim findet der nächste Gottesdienst „Fenster zum Himmel“ am Sonntag, 16. Januar, um 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Hans-Weisbach-Straße 19, in Külsheim statt. Die Predigt zur „Jahreslosung 2022!“ hält Prädikant Olaf Kirschnick vom evangelischen Kirchenbezirk Wertheim. Gleichzeitig wird ein Kindergottesdienst angeboten. Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. Da die Sitzplätze durch die Abstandsregeln begrenzt sind, ist vorab zwingend eine Anmeldung per E-Mail (Fenster_zum_Himmel@gmx.de) oder unter Telefon 09341/898705 nötig. Alle Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich erfasst werden. Das Anmeldeformular kann auch auf der Homepage (www.hausbibelkreis-tbb.de) heruntergeladen und ausgefüllt werden. In der Kirche stehen Boxen zur Abgabe und ein QR-Code zur Erfassung mit der Luca-App zur Verfügung. Eine Einsichtnahme ist nur durch die Gesundheitsbehörde erlaubt. Während des Gottesdienstes ist eine FFP2-Maske zu tragen. Veranstalter von „Fenster zum Himmel, der etwas andere evangelische Gottesdienst“ ist der evangelische Kirchenbezirk in Wertheim.

