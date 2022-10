Gottesdienst in Külsheim: Menschenwürdige Arbeit ist ein Menschenrecht

Külsheim. Der Themengottesdienst „Würde der Arbeit“ der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Main-Tauber und Neckar-Odenwald fand am Sonntag in der Külsheimer Stadtkirche St. Martin statt. Diakon Manfred Nenno, Pfarrer Attila Szücs und Pfarrer im Ruhestand Gerhard Hauk leiteten diese Feier. Der Chor „Lebensfarben“ ( Tauberbischofsheim) sang auf der Empore, Achim Klein spielte die Orgel.

Zur Eröffnung sprach KAB-Diözesanvorsitzender Peter Klement. Zu einem „Thema, das uns alle bewegt“, sprach Professor Dr. Wolfgang Reinhart ein Grußwort. „Jegliche Arbeit, die die Menschheit erhebt, hat Würde und Wichtigkeit“, zitierte er dabei Dr. Martin Luther King. Das Thema „Würde und Wert der Arbeit“ sei hochaktuell. Wo Friede und Gerechtigkeit bestehe, brauche man das Vertrauen nicht verlieren. Arbeit sei Thema überall, ob beim Fachkräftemangel oder dann, wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen. An erster Stelle bei der Arbeit stünden Wertschätzung, Respekt und Achtung, Sinnfrage und Verdienst.

Reinhart würdigte die KAB und die Kolpingbewegung für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Seit dem 19. Jahrhundert habe sich viel geändert. Es gehe immer darum, mit dem Herzen dabei zu sein.

Diakon Nenno erläuterte, man begehe den Welttag für menschenwürdige Arbeit. Diese sei ein Menschenrecht. Er nannte dazu gerechtes Einkommen, Sicherheit am Arbeitsplatz, soziale Absicherung der Beschäftigten und deren Familien, Weiterbildung, soziale Integration und Kündigungsschutz. Bernhard Speck sprach über die Gedanken eines Menschen, der die Arbeit verliert.

Der Diakon sagte in seiner Predigt, für sehr viele Menschen in Deutschland sei neben der Angst vor einem heißen Krieg „menschenwürdige und gerechte Arbeit“ zum Thema Nummer eins geworden. Arbeitslos zu sein, bedeute ein hartes Los, das mittlerweile jeden treffen könne. Die Fragen seien, wo für diese Menschen „die Würde der Arbeit“ geblieben ist, und was mit Menschen geschehe, die dieses Los treffe, die es nicht aus eigener Kraft schafften, aus dem Loch herauszukommen. Der Diakon fragte, ob diese Menschen eine Ware ohne Wert geworden seien. Es gehe immer darum, jeden Einzelnen zu sehen. Das seien Menschen mit verlorenen Hoffnungen und mit einem verletzten Selbstwertgefühl. Es sei zu fragen, ob sie noch wahrgenommen würden in der Gesellschaft und in den Pfarrgemeinden. Arbeit gehöre zum Menschen, könne dazu beitragen, dass die Menschen wieder Sinn für ihr Leben finden und Wertschätzung erfahren.

Nenno pointierte, „Gott mag die kleinen Leute“, und zitierte Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, den Gründer KAB. Dieser habe bereits vor 153 Jahren Maßnahmen zum Arbeitsschutz, für einen gerechten Lohn, für das Verbot von Kinderarbeit, für die Abschaffung von Fabrikarbeit für Mütter und junge Mädchen sowie die Bildung von Gewerkschaften gefordert. Abschließend stellte Nenno die Frage: „Wo stehen wir heute, wohin geht zurzeit unser Weg?“

Danach wurde ein Besinnungstext zu einer Vision einer gerechten Arbeitswelt vorgetragen. Im Glaubensbekenntnis hieß es auch, „ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet, und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind“. Fürbitten widmeten sich verarmten Menschen in einer wohlhabenden Gesellschaft. Gebetet wurde auch für Gestrandete, die vom Schicksal aus dem Gleis geworfen wurden.

Man betonte, im Oktober, beim Welttag für menschenwürdige Arbeit, seien die Menschen in der „Weltbewegung christlicher Arbeiterinnen und Arbeiter“ miteinander verbunden. Die Kollekte war für Pfarrer Atillas Sozialarbeit in seiner Gemeinde, für arme und kranke Einzelpersonen, für Familien und Kinder, die keinerlei Unterstützung bekommen und zur Renovierung seiner Kirche, in die es hineinregne, bestimmt. Nach dem „Vaterunser“ folgten das Friedensgebet und der Segen. Der Chor „Lebensfarben“ sang das Lied „Brot und Rosen“. An den drei Ausgangstüren wurden an die Gläubigen je eine Rose und ein Brot/Brötchen ausgeteilt. hpw