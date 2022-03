Goldene Verdienstnadel für Armin Diehm

Külsheim. Bei der Mitgliederversammlung der „Kameradschaft Ehemalige Soldaten, Reservisten und Hinterbliebene (KERH) Külsheim/Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim/Lauda-Königshofen im Deutschen Bundeswehrverband“ am Mittwoch standen Wahlen und Ehrungen im Vordergrund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung von Mitgliedern und Ehrengästen im Gasthaus „Zum Speer“ in Külsheim verurteilte der Vorsitzende, Oberstabsfeldwebel a. D. Armin Rother, in klaren Worten den Angriffskrieg, der von Putin gegen die Ukraine geführt wird. In einer Sammlung für die ukrainischen Kriegsopfer wurden 151 Euro gesammelt.

Nach Grußworten durch den Bezirksvorsitzenden Neckar-Tauber-Jagst, Oberstabsfeldwebel Gerd Bopp, ließ Rother die vergangenen zwei Jahre, die stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren, Revue passieren. Trotz allem hätten – in den Sommermonaten – einige Veranstaltungen unter reger Beteiligung durchgeführt werden können. Es folgten die Berichte des Schriftführers Oberstabsfeldwebel a. D. Reinhold Wolpert und des Kassiers Oberstabsfeldwebel a. D. Heiko Schmidt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Neuwahlen wurde der komplette Vorstand für weitere zwei Jahre in seinen Ämtern bestätigt: Oberstabsfeldwebel a. D. Armin Rother als Vorsitzender, Oberst a. D. Wolfgang Mika als Stellvertreter, Oberstabsfeldwebel a. D. Reinhold Wolpert als Schriftführer und Oberstabsfeldwebel a. D. Heiko Schmidt als Kassenwart.

Beisitzer sind: Monika Krombach und Marie-Luise Amme sowie Stabsfeldwebel a. D. Rainer Schwab, Hauptmann a. D. Walter May, Oberstleutnant a. D. Heinz Siepert, Stabsfeldwebel a. D. Karlheinz Thürauf, Oberstabsfeldwebel a. D. Ferdinand Pahl, Oberstabsfeldwebel a. D. Klaus Gerstenberg und Stabsfeldwebel a. D. Eugen Attinger.

Oberstabsfeldwebel Armin Diehm wurde mit der Goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet. In der Laudatio hieß es unter anderem: Diehm ist seit 1975 Mitglied im Verband. Von 2006 bis 2020 war er Funktionsträger, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender der KERH. In dieser Zeit hat er sich in außergewöhnlicher Weise für die Ziele des Deutschen Bundeswehr Verbandes mit großem Erfolg eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Engagement gewürdigt

Marie Luise Amme erhielt die Verdienstnadel in Bronze. Sie ist seit 1. April 2005 als Hinterbliebene Mitglied im Verband und hat sich besonders um den Erhalt der Kameradschaft bei vielen Veranstaltungen in der KERH gekümmert und diese auch mitorganisiert. Von März 2016 bis März 2020 hat sie das Mandat des Schriftführers in der KERH übernommen und mit großem Engagement ausgeübt. Seit März 2020 ist sie weiterhin als Beisitzerin im Vorstand tätig.

Oberstabsfeldwebel a. D. Armin Rother wurde für seine Verdienste und sein großes Engagement als Vorsitzender der KERH durch den Bezirksvorsitzenden mit der Verdienstnadel in Bronze geehrt. wm