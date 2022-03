Goldene Ehrennadel für Rudi Blatz

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung blickte der Männergesangverein Harmonie Külsheim auf die letzte Zeit zurück. Rudi Blatz erfuhr eine hohe Ehrung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Külsheim. Die Mitglieder des MGV trafen sich im Gasthaus „Zum Speer“, um Bilanz zu ziehen. Die Begrüßung erfolgte durch den Vorsitzenden Attila Spielmann. Er hieß vor allem die Präsidiumsmitglieder des Sängerbundes Badisch-Franken, Hubert Heffele und Reinhard Haas, willkommen.

Nur wenige Treffen

Der Schriftführer berichtete über das Vereinsgeschehen 2021. Corona bedingt habe es nur wenige Treffen gegeben. Bei der Vereinsförderung der Rotarier sei auch der MGV bedacht worden. Mit dem Preisgeld sei eine Verstärkeranlage angeschafft worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Höhepunkt des letzten Vereinsjahres sei sicherlich das Chorfest in Wertheim gewesen. Unter dem Motto „Auftakt Tauberfranken“ habe es dort den ganzen Tag Chorgesang in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen gegeben. Der MGV sei für seinen Auftritt sehr gelobt worden.

Der Vorsitzende würdigte die gute Beteiligung bei den Proben. Nach langen Pausen seien die Sänger auch bei den wenigen Auftritten in ihrem Chor präsent gewesen. Kassierer Martin Hofmann berichtete detailliert von Einnahmen und Ausgaben und einem Gewinn 2021. Kassenprüfer Klaus Hussy meldete eine einwandfreie, hervorragende Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Gute Zusammenarbeit

Chorleiter Claudiu Berberich hatte seinen Bericht bereits in der Probe am Mittwoch abgegeben. Er erwähnte das Chorfest in Wertheim, bei dem man mit traditionellem Chorgesang gut abgeschnitten habe. Es sagte: „Es ist gut, dass es uns gibt“ und lobte die gute und faire Zusammenarbeit bei schwierigen Rahmenbedingungen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Rudi Blatz wurde für 29-jährige Tätigkeit als Fähnrich geehrt. Diese Auszeichnung übernahm der Vizepräsident des Sängerbundes Badisch-Franken, Hubert Heffele. Die Idee des gemeinsamen Singens müsse nach Fast-Stillstand durch die Corona-Pandemie und trotz einer Angst schürenden Krieges festgehalten und weiterentwickelt werden. Zusammenhalt, Solidarität und Gemeinschaft machten das Chorleben unverändert attraktiv. Er dankte Rudi Blatz für die vielen Jahre, in denen er die Vereinsfahne für seinen MGV getragen habe und überreichte die goldene Ehrennadel des Sängerbundes Badisch-Franken. Attila Spielmann und der zweite Vorsitzende Klaus Sumalowitsch dankten ebenfalls und überreichten ein kleines Geschenk.

Die Neuwahlen, geleitet von Norbert Braun, brachten folgende Ergebnisse: Zum zweiten Vorsitzenden wurden Klaus Sumalowitsch und zum Schriftführer Erich Schmitt jeweils einstimmig wiedergewählt. Kassenprüfer bleiben Klaus Hussy und Norbert Braun. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde der Bestand von 63 Vereinsmitgliedern festgehalten. Durch die großzügige Vereinsförderung der Rotarier sei eine Verstärkeranlage angeschafft worden, mit der die Sänger Proben auf öffentlichen Plätzen durchführen wollen. Bei der Frage Vereinsfest oder Ausflug wurde von den Mitgliedern mit großer Mehrheit ein Ausflug favorisiert. mgv