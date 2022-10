Ghanaische Gruppe ist zwei Wochen vor Ort

Külsheim. Der deutsche Verein „The Rising Lions“ (Neunkirchen-Umpfenbach) führt derzeit gemeinsam mit dem ghanaischen Partner „The Rising Lions LBG“ einen Jugendaustausch durch. Im Mittelpunkt des Donnerstags standen Besuche der Külsheimer Schule und der „Weberei Pahl“.

Der Jugendaustausch „Lions Team Up“ zwischen deutschen und ghanaischen Jugendlichen steht ganz im Zeichen der Bildung. Die Jugendlichen der beiden Länder, Schüler, Studenten, Auszubildende und junge Berufseinsteiger, lernen sich vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Kulturen und Bildungsstände kennen. Sie bekommen einen Einblick in Alltag und Lebensumstände, der Fokus liegt auf dem Schulalltag.

Erfahrungsaustausch

Gegenseitiger Erfahrungsaustausch vermittelt ebenso wie der Besuch der jeweiligen Bildungseinrichtungen der Austauschpartner Einblicke in die unterschiedlichen Bildungssysteme. Unter fachlicher Anleitung werden Vor- und Nachteile, Herausforderungen und Chancen der beiden Schulsysteme sowie unterschiedlicher Schularten beleuchtet. Auf der Grundlage solcher Erkenntnisse entwickeln die Schüler gemeinsam Ideen zur Problemlösung und Verbesserung, die in einem Bildungskonzept festgehalten werden.

Das gesamte Projekt mit einer Laufzeit von 13 Monaten wird zu 75 Prozent durch das Bundesministeri-um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Der Eigenanteil von 25 Prozent wird vom Verein „The Rising Lions“ getragen und kann durch Eigenmittel oder eine Drittförderung finanziert werden. In der ersten Hälfte des Oktobers besucht eine ghanaische Gruppe die hiesige Gegend, die Gruppe ist aktuell in der Aktiv-Welt-Külsheim untergebracht.

Die Teilnehmerzahl des Treffens liegt bei jeweils zehn Jugendlichen im Alter von 16 bis 30 Jahren sowie zwei Begleitpersonen. Innerhalb eines vielfältigen Programms standen am Donnerstag Aktivitäten in der Brunnenstadt Külsheim im Mittelpunkt. Die Großgruppe besuchte die Pater-Alois-Grimm-Schule und die Firma „Weberei Pahl“. Zuerst war man in zwei Gruppen auf dem Schulgelände unterwegs.

Die Gespräche wurden wahlweise in Englisch oder in Deutsch geführt. Im großen Computerraum galt das vornehmliche Interesse der Vorgehensweise und der Geschichte dieser Art der Wissensvermittlung. Informationen über Klassengröße, Arbeitsweise oder Klassenteiler wurden ebenso ausgetauscht wie über die Möglichkeiten, ein Handy zu nutzen, oder über das Graduierungssystem.

In einem Input-Raum standen Themen wie Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer zur Debatte und das differenzierte Notensystem. Kundige Schülerinnen und Schüler führten in die jeweiligen Themen ein, Lehrkräfte führten die Vermittlung von Informationen fort. Die vielen Nachfragen aus den Reihen der Gäste sowie die entsprechenden Erläuterungen vertieften das gegenseitige Verständnis zum schulischen Alltag. Informationen und Meinungen erfuhren regen Austausch.

Spezielle Situationen

Die ghanaischen Lehrkräfte legten dar, wie zu angesprochenen Themen in deren Heimat vorgegangen wird. Lernplan und Bildungsplan mitsamt Vorgehensweise bildeten Grundlage zu weiterführendem Gedankenaustausch. Man ging auch auf spezielle Situationen ein, was getan werde, wenn ein Schüler nicht anwesend ist oder über die Stränge schlägt. Besprochen wurden Themenfelder wie Graduierungskarte oder Buskarte, per Gespräch Vergleiche gezogen mit der jeweiligen Situation in Ghana. Der gemeinsame Weg der Gruppen führte zur Küche ebenso wie zur Außenanlage der Schule, zur Mensa und in den Musikraum, wo einer der Gäste aus Ghana eine spontane Einlage am Klavier gab.

Es folgte der Transfer zur „Weberei Pahl“ im Westen von Külsheim zu einer Betriebsbesichtigung. Dr. Thomas Lippert, Geschäftsführer der Firma, stellte jene ebenso vor wie deren tragende Gedanken. Lippert erläuterte die Firmenphilosophie an Hand diverser Produkte und dazu auch den Weg der Produkte. Verschiedene Nachfragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln schufen ein Mehr an Verständnis zu den betrieblichen Abläufen.

Für die ghanaischen Gäste bedeuten die zwei Wochen in Deutschland neben vielfältigen Besuchen auch Projektarbeit und einige Tage Aufenthalt in Gastfamilien. Insgesamt werden innovative Ideen für Bildungseinrichtungen entwickelt, getestet und erlebt. Daraus entwickelte Ideen und Gedanken werden in Form eines Konzepts an die Verantwortlichen und Tätigen im Bildungsbereich übergeben.

Der Besuch der deutschen Jugendlichen in Ghana ist für die Zeit vom 1. bis 16. April 2023 angesetzt. Ziel ist dann die Heimat der momentan in Deutschland weilenden ghanaischen Jugendlichen im Ort Tegbi, in der Volta-Region im Osten Ghanas nahe der Grenze zu Togo gelegen. hpw