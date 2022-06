Gesang als intensives Gebet

Eiersheim. Mit einer Heiligen Messe begannen die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehens des Männergesangvereins „Eintracht“ Eiersheim 1922 in der Pfarrkirche St. Margareta Eiersheim. Die Sänger ge-dachten dabei auch der Verstorbenen. „Öffnen wir unsere Herzen“, so begann Pfarrer Joachim Seraphin den Gottesdienst. Man bitte Gott um die Sendung des Heiligen Geistes und könne einen besonderen Geburtstag feiern. Der Verein begeistere die Menschen für die Gemeinschaft und es sei schön, dass der Geburtstag mit einer Messe begonnen werde. Auch vor 100 Jahren habe man sicherlich für den Segen Gottes gebetet. Er sei dankbar, dass die 100 Jahre in dieser Tradition gesehen würden. Wer singe, bete zu Gott, sei mit allen Sinnen dabei, die Stimmbänder kämen wie der Mensch selbst ins Schwingen.

Die Menschen seien durch das Singen innerlich berührt, Singen bedeute Gefühl und Emotion, Glaube auch mit dem Herzen. Seraphin betonte, Singen und Glauben gehörten seit Jahrtausenden zusammen, Gesang sei intensives Beten. Zudem sei er ein wichtiger Dienst in der Kirche und in der Gesellschaft. Menschen hörten zu, Singen gebe mit ganzer Kraft weiter, was dem Menschen wichtig sei, gebe Kraft, Hoffnung, neuen Mut.

Er sage ein „herzliches Vergelt’s Gott“ für das Gestalten von Gottesdiensten und für das, was der Männergesangverein sonst noch so mache. Seraphin wünschte weiter Freude beim gemeinsamen Singen, die Fürbitten sprachen Belange des Vereins an. Der Pfarrer wünschte den Sangesbrüdern Gottes Segen, sie könnten sich freuen, so einen Geburtstag feiern zu dürfen.

Der Männergesangverein „Eintracht“ Eiersheim begleitete unter dem Dirigat von Christa Gutmann auch diesen Gottesdienst, präsentierte überzeugend vier Lieder. Diese waren als Eingangslied „Groß ist dein Name“, zur Gabenbereitung „Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben“, später „Dein Name sei gelobt“ und als Schlusslied „Hör’ in den Klang der Stimme“. Achim Klein spielte die Orgel. hpw