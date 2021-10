Gerhard Römisch schied als Kassierer aus

Külsheim/Werbach. Erstmals nach der Fusion der beiden ehemaligen SPD-Ortsvereine Külsheim und Werbach zum 1. Januar 2021fand nun eine gemeinsame Generalversammlung statt.

Nach der Begrüßung bedauerte der Vorsitzende Eric Bohnet in der Külsheimer Stadtschänke „Zur Rose“ in seinem Bericht , dass in den vergangenen zwei Jahren aufgrund von Corona nur zwei der sonst üblichen acht Versammlungen stattfinden konnten. Auch die beiden Wahlkämpfe zur Landtags- und Bundestagswahl litten unter den Einschränkungen. Stolz sei man gewesen, dass mit Anton Mattmüller der zweite Vorsitzende des Ortsvereins für den Landtag kandidierte und dabei insbesondere auch in den Social Media einen sehr engagierten Wahlkampf führte. Mit vier Jusos und drei Mandatsträgern in Gemeinderat Külsheim und Kreistag sei der Ortsverein gut aufgestellt und engagiert.

Nach 42 Jahren als Kassierer trug Gerhard Römisch zum letzten Mal den Kassenbericht vor, der dem Ortsverein eine gute Finanzsituation bescheinigte. Diese lasse es auch zu, dass der Mitgliedsbeitrag der jungen Mitglieder während der Schulzeit, des Studiums oder einer Ausbildung vom Ortsverein übernommen werden könne. Nach diesen langen Jahrzehnten als Verantwortlicher der Finanzen wolle er nun diese Aufgabe an jemand Jüngeren übergeben.

Eric Bohnet überreichte ihm als Dank für seine Leistungen ebenso wie dem bisherigen Kassierer des Ortsvereins Werbach, Karl Betzel, ein Präsent und bedankte sich im Namen des Ortsvereins bei beiden für ihr ehrenamtliches Engagement.

Nach der Aussprache zu den Berichten und der einstimmigen Entlastung des Vorstands schritt man zu den Neuwahlen. Hier wurde Eric Bohnet einstimmig als Vorsitzender bestätigt, Alfred Bauch wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, da der bisherige Stellvertreter Anton Mattmüller sich bereit erklärte, das Amt des Kassierers von Gerhard Römisch zu übernehmen und hierzu auch einstimmig gewählt wurde.

Als neue Kassenprüfer wurden Gerhard Römisch und Karl Betzel gewählt.

Auch hier dankte der Vorsitzenden den jahrzehntelangen Revisoren Helga Knebel und Alfred Römisch für ihre Arbeit.

Zu Delegierten des Ortsvereins zur Kreisdelegiertenkonferenz wurden Anton Mattmüller, Karlotta Bohnet und Eric Bohnet gewählt, Alfred Bauch und Heidi Flegler können als Ersatzdelegierte einspringen.

In seinem Ausblick stellte der Vorsitzende fest, dass der nächste Wahlkampf erst Mitte 2024 mit den Kommunal- und Europawahlen ansteht. Zudem wurden die Termine der Mitgliederversammlungen des 1. Halbjahres 2022 festgelegt.

Anschließend berichteten die SPD-Gemeinderäte gemeinsam von den aktuellen Themen in der Külsheimer Kommunalpolitik . Karlotta Bohnet berichtete als eine der beiden Kreis-Sprecherinnen zu aktuellen Themen der Jusos Main-Tauber.

Nach dem offiziellen Ende schloss sich noch eine lebhafte Diskussion zu aktuellen Themen wie dem Glasfaserausbau und insbesondere zu den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene an. spd