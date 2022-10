Gaskrise trifft auch Külsheimer DLRG

Külsheim. Die Mitglieder der DLRG Külsheim trafen sich am Freitag zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Speer“. Neben Berichten und Ehrungen rundete ein kleiner Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf die Veranstaltung ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Martin Reinhart informierte zunächst über die Aktivitäten des Vereins seit der bislang letzten Hauptversammlung. Aufgrund von Corona sei es auch in diesem Jahr nicht möglich gewesen, wie gewohnt die einzelnen Aktivitäten umzusetzen. Es gab viele Gespräche im Vorstand und auch mit der Stadt Külsheim. Dabei sei darüber beraten worden, wie man der Bevölkerung wenigstens einen kleinen Teil des gewohnten Angebotes ermöglichen könnte. Reinhart betonte auch in diesem Zusammenhang die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Külsheim und sprach ihr seinen Dank aus.

Der Technische Leiter André Nehmiz berichtete von den wenigen möglichen Trainingsabenden im örtlichen Schwimmbad. Ebenso referierte er über die geleistete Aufsicht 2021/2022, durch die die DLRG für einen sicheren Badebetrieb sorgte.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energiekrise Der größte Gasverbraucher der Stadt Külsheim Mehr erfahren

Die gewohnten Angebote in den Bereichen Schwimmausbildung, Breitensport, Aqua-Fitness und Babyschwimmen mussten im vergangenen Jahr komplett entfallen. Allerdings konnte die DLRG nach der Coronapause zwei Anfängerschwimmkurse anbieten. Diese waren innerhalb kürzester Zeit nach Ausschreibung ausgebucht. Neu war, dass ein Elternteil dem Kind das Schwimmen per Anleitung von den Ausbildern am Beckenrand beibringen konnte.

Vom Jugendvorstand informierten Markus Pauly und Jonas Wolpert über Aktionen der Jugend. Dabei bildete in diesem Jahr das Zeltlager mit 45 Kindern auf der Werbachinsel einen Höhepunkt. Ebenso konnte das Ferienprogramm im gewohnten Umfang angeboten werden.

In der Versammlung der DLRG-Jugend im August schieden Andreas Diefenthaler und Florian Adelmann aus dem Jugendvorstand aus. Folgende Personen wurden in das Gremium gewählt: Jugendleiter: Maximilian Lüdicke, Markus Pauly, Lukas Schwarz und Nele Erbacher. Ressortleiter Freizeit: Linus Götz, Ressortleiter Finanzen: Jonas Wolpert. Beisitzer: Julia Thum und Jacob Lüdicke.

Am Kassenbericht von Michaela Nehmiz hatten die beiden Prüfer Carmen Grimm und Katja Schöpperle nichts zu beanstanden. Somit beantragte der Bezirksvorsitzende des DLRG-Bezirks Frankenland, Uwe Spielvogel, die Entlastung der Kassiererin.

Martin Reinhart zeichnete dann langjährige Mitglieder der DLRG Külsheim aus. Das Mitgliedsabzeichen in Bronze für zehnjährige Treue erhielten Oskar Bohnet, Jonas Brick, Melena Julie Dressel, Nele Erbacher, Moritz Fessner, Noah Grimm, Joachim Krumrey, Dominik Leis, Manuela Leis, Michael Leis, Nico Mark, Patrick Münkel, Lena Nehmiz, Magdalena Savelev, Anna Seidenfuß, Kilian Seidenfuß, Christoph Spengler, Charlotte von Knobelsdorff, Michael Winkler und Leonard Zeh.

Das Mitgliedsabzeichen in Silber für 25-jährige Zugehörigkeit zur DLRG ging an Vera Bartoli, Matthias Diefenthaler, Anna Grimm, Katharina Imhof, Ramona Imhof, Janina Ries, Nelli Ries, Frank Seubert sowie Julia Stemmler.

Mit dem Abzeichen in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Kathrin Bayer, Tanja Bayer, Oliver Köppel und Wolfgang Pauly ausgezeichnet. Das Mitgliedsabzeichen in Gold für 50-jährige Treue zur DLRG erhielt Wolfgang Pahl.

Abschließend gab es noch eine rege Diskussion über das geschlossene Hallenbad. Bezirksvorsitzenden Uwe Spielvogel berichtete von den Bemühungen auf den verschiedenen Kreisebenen, die Schließung der Bäder zu verhindern beziehungsweise Alternativen für die Ortsgruppen zu finden. Ein Thema sei dabei auch gewesen, in welchen Bädern zusätzliche Zeiten für externe DLRG-Gruppen angeboten werden können.

Martin Reinhart erläuterte, dass die Situation wegen der Gaskrise momentan speziell auch in Külsheim sehr schwierig sei. Die örtliche DLRG suche nach Möglichkeiten, wenigstens einen Anfängerschwimmkurs anbieten zu können.

Weiter gab Reinhart einen kleinen Ausblick auf noch in diesem Jahr geplante Aktionen. Aktuelle Informationen zum Hallenbad und zu Terminen könne die Bevölkerung auf der Homepage www.kuelsheim.dlrg.de nachlesen. dlrg