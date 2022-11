Fußballerfamilie blickte auf Anfänge des Vereins zurück

Külsheim. Der FC Külsheim wurde im Jahre 1932 gegründet und damit heuer 90 Jahre alt. Heimatkundler Hans-Peter Wagner hielt dazu im Sportheim Külsheim einen Vortrag.

Stefan Platz, Co-Vorsitzender des FC Külsheim, durfte rund drei Dutzend historisch und sporthistorisch interessierte Menschen willkommen heißen. Diese verfolgten gespannt, was es denn so an neun Jahrzehnte alten Berichten in einer lokalen Zeitung gab. Die Bandbreite der aufgezeigten Berichterstattung reichte von Begebenheiten von örtlichem Interesse und politischen Entwicklungen in der Nähe und landesweit hin zum Fußballsport. Einige der Mitteilungen betrafen den FC Külsheim.

Natürlich wollten die Zuhörer wissen, ob es zur Gründung des Vereins am 17. Januar 1932 auch eine entsprechende Berichterstattung in der örtlichen Presse gab. Am Tag nach benanntem Datum gab es wirklich eine Mitteilung aus Külsheim. Jene besagte, „vor kurzem wurde ein junges Reh im sogenann-ten „Häusle“ zwischen Külsheim und Bronnbach gefunden. Das junge Reh befindet sich jetzt in guter Pflege bei Bürgermeister Spengler“.

Zum Jahr 1932 sind in der Tagespresse zu Külsheim viele silberne Hochzeiten gelistet und zudem eine goldene. Man liest zur Fichten- und Eichen-Stammholz-Versteigerung der Stadtgemeinde Külsheim und erfährt, dass der älteste Mitbürger seinen 94. Geburtstag feiert. Es gibt den Hinweis, dass „unser altbewährter Bürgermeister Spengler in erfreulicher Frische“ seinen 70. Geburtstag“ feiert, was sich dann „zu einem festlichen Ereignis für die Einwohnerschaft Külsheims“ gestaltet.

In der Zeitung gemeldet wurde auch, „einem hiesigen Landwirt wurde in der Weise Schaden zugefügt, dass man zehn Hühnern und einem Hahn die Schwänze abschnitt. Hühnerhaltern dürfte bekannt sein, dass Hühner mit abgeschnittenen Schwänzen nicht die erwünschte Zahl Eier legen“. Eine Anzeige in der Zeitung ließ wissen, die ortsbekannte „Ziegelei Wölfelschneider“ biete „1000 Stück Falzziegel“ für 85 Reichsmark an.

Das erste in einer lokalen Zeitung belegte Fußballspiel verweist auf die Begegnung „FC Külsheim I gegen Spielvereinigung Wertheim 1932“ am 21. Februar 1932, das von den Gästen 2:0 gewonnen wurde. In dem pointierten Spielbericht ist auch die Rede von „Schiri Grimm Külsheim“, der wohl mit dem ersten Vorsitzenden des neuen Vereins identisch ist. Erfolgreicher blieb, so war zu hören, der neue Fußballverein aus Külsheim in einem „Wettspiel an Ostern“ gegen die Mannschaft aus Mannheim-Feudenheim, das 3:3 endete.

Weniger erfreut am Vorankommen der Bemühungen, den Fußballsport in Külsheim weiter zu bringen, zeigte sich ein Mitbürger, der per Leserbrief Dampf abgelassen hat. Denn „recht unangenehm ist dieser Sport auf dem Schlosshofe und auch an sonstigen Straßen und Plätzen für anliegende Gartenbesitzer, wenn der Fußball in die Gärten gestoßen wird“. Und weiter: „Wenn es tatsächlich Leute gibt, welche einen derartigen Sport innerhalb des Ortes mit der Äußerung, dass die Burschen irgendwo spielen müssen, noch unterstützen, so können dies nur Personen sein, welche weit außerhalb der Stadtmauer wohnen und die gellenden Krawalle bei einem etwaigen starken Ostwind nicht hören.“

Der Vortrag entwickelte sich oft zu einer lebhaften Diskussion innerhalb der Großgruppe. Die Teilnehmer ergänzten mit eigenen Beiträgen über persönliche Erlebnisse, die zum jeweiligen Thema passten. Manch ein Zuhörer hatte in den monatlich veröffentlichten Informationen aus dem Standesamt Wissenswertes zur eigenen Familie entdeckt. Erläuterungen aus dem Wissensschatz der Anwesenden vertieften das Gehörte, bei manchen Kommentaren machte sich herzliches Gelächter breit.

Mit dem Vortrag über sein Gründungsjahr 1932 hatte der FC Külsheim eine schöne Möglichkeit ge-funden, einen Teil der FCK-Familie zusammenzubringen, um den 90. Geburtstag des Vereins zu feiern. Einzelne Zuhörer hielten zudem Ausschau, ob sich neue Details zur eigenen Familiengeschichte oder zu Spezialthemen finden ließen. fck