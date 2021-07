Fuhrunternehmen ehrt treue Mitarbeiter

Külsheim. Das Fuhrunternehmen Klaus Höfert Transport in Külsheim feierte am Samstag sein Hoffest. Dabei wurden einige Mitarbeiter geehrt. Junior-Chef Andreas Höfert freute sich, dass die 25 Mitarbeiter sichauf diese Weise wieder treffen konnten, nachdem das Hoffest 2020 wegen Corona habe ausfallen müssen. Der Junior-Chef würdigte den Einsatz aller Beschäftigten. Dabei sprach er von einem „tollen Team“, lobte die eingebrachte Flexibilität und hoffte, dass die Zeiten wieder etwas normaler würden und Kontinuität einkehre. Höferts „großes Dankeschön“ galt speziell den Geehrten. Wie es abschließend in der Mitteilung der Firma heißt, wurde folgende Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet: Wolfgang Bullmann (30 Jahre), Roswitha Höfert (25 Jahre), Siegfried Girsch (20 Jahre) sowie Bernd Nagler und Thomas Mack (jeweils zehn Jahre). Bild: Wagner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1