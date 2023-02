Freitagabend, kurz nach 18 Uhr: Birgit Erzigkeit schließt die Türe zum „Stadtladen“ in der Brunnenstadt ein letztes Mal. Diese Einrichtung hatte acht Jahre Bestand – und ist nun Vergangenheit.

Birgit Erzigkeit arbeitete eine Reihe von Jahren in dem Markt einer Drogeriekette in Külsheim, ehe diese 2012 geschlossen ward. Viele Leute sprachen die Walldürnerin an, ob sie sich nicht

...