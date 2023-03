Fünf Tage „Burgkuzweyl zu Cullesheym“

Külsheim. Das nächste Mittelalterspektakel „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ wird an fünf Tagen im Mai 2024 stattfinden. Etwa 70 Verantwortliche und Mitstreiter aus allen Bereichen trafen sich am Donnerstagabend im Gasthaus „Zum Speer“ in Külsheim zu einem Planungstreffen. „Höret, höret, höret“ – Nach mehrjährigem Schlaf erwacht die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ wieder zum Leben. Die Vorbereitungen laufen bereits, um die einmalige Stimmung des mittelalterlichen Treibens rund um die malerische Burg zu Cullesheym an fünf Markttagen fühlen zu können.

Peter Betzel vom koordinierenden Gremium sagte, große Dinge stünden vor der Tür. Es sei noch gut ein Jahr hin bis zur nächsten „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ und es habe schon viel vorbereitende Ar-beit stattgefunden. Nun gebe es den Startschuss, formelle Angelegenheiten seien zu besprechen. Es sei super begeisternd, wenn so viele etwas auf die Beine stellen.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstrich, die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ sei immer eine gute Werbung für Külsheim, die Kommune könne kräftig dazu helfen. Das Gedenken an verstorbene Mitstreiter benannte stellvertretend Helmut Lawo.

Betzel nannte für 2024 „fünf fantastische Tage“ der Burgkurzweyl am 4./5. Mai, am 9. Mai sowie am 11./12. Mai, dies werde wieder eine Werbung für die Stadt mitsamt Ortsteilen.

Die das Spektakel koordinierende Gesellschaft bürgerlichen Rechts sei am 1. März diesen Jahres gegründet worden und ende am 31. Dezember 2024, die Stadt Külsheim sei bereits beigetreten.

Verantwortliche aus den verschiedenen Teilbereichen der Burgkurzweyl stellten sich und ihre Aufgabenfelder nacheinander vor. Die Anwesenden diskutierten zuerst in Gruppen und dann gemeinsam, damit das Fest für die Region und darüber hinaus wieder ein besonderes werden kann. hpw