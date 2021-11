Freude über Flitzer

IKülsheim. Groß war die Freude in der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Külsheim, als Stefanie Grimm vom Förderverein vier Fahrzeuge für den Außenspielbereich an Leiterin der Einrichtung, Inge Wenzler, übergab. Die Mädchen und Jungen drehten mit den Flitzern gleich begeistert ihre ersten Runden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenzler bedankte sich im Namen der Kinder für die großzügige Spende. Durch den Förderverein und seines Einsatz sei es immer wieder möglich, den Kindern besondere Wünsche zu erfüllen.

Momentan organisieren die Förderer den Arche-Noah-Adventskalender. Wie die Verantwortlichen erklärt haben, soll von dem dabei gespendeten Geld 24 Spiele oder Bücher für die Kindertagesstätte angeschafft werden. An jedem Adventstag dürfen die Mädchen und Jungen dann ein Türchen öffnen. zug