Frauen- und Manpower dringend gesucht

Külsheim. Die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ fällt in diesem Jahr aus nachvollziehbaren Gründen aus. Nun trafen sich gut ein Dutzend Freunde dieses Mittelalterspektakels in den Räumlichkeiten des Bürgernetzwerks in Külsheim, um erste notwendige Vorbereitungen für eine nächste Burgkurzweyl in die Wege zu leiten.

Die „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ findet seit 2001 im Drei-Jahres-Rhythmus statt und verbreitete jeweils große Freude sowohl bei jenen, die sich in das Spektakel aktiv einbringen als auch bei den vielen Besuchern. Die Vorbereitungen auf solch ein großes Fest laufen jedes Mal bereits mindestens eineinhalb Jahre vor dem jeweiligen Spektakel an.

2022 schweren Herzens abgesagt

Aufgrund Umstände wurde die „Burgkurzweyl 2022“ in einer gemeinsamen Entscheidung der Vertreter des leitenden Gremiums der „Vereinsgemeinschaft Burgkurzweyl zu Cullesheym“ und führender Vertreter der Verwaltung der Stadt schweren Herzens Ende Juni 2021 abgesagt. Man war sich einig, die Grundidee des mittelalterlichen Spektakels zusammen mit der gelebten Authentizität ginge mit Plexiglas-Spuckschutz, FFP2-Masken und Gummihandschuhen verloren.

Den Anwesenden bei dem Treffen am Donnerstag war die Wehmut anzumerken, momentan nicht gezielt auf eine „Burgkurzweyl 2022“ Anfang Mai hinarbeiten zu können. Nun standen Fragen an, wie es mit dem Mittelalterspektakel weitergeht. Cornel Schreck, der das Treffen zusammen mit Claudia Thum moderierte, unterstrich, die „Burgkurzweyl 2019“ im Schatten der Burg sei für Külsheim und für die Külsheimer wichtig, so Schreck.

Ebenso wichtig sei, dass dies fortgesetzt werde. Gesucht werde Man- und Frauen-Power, welche die nächste Burgkurzweyl unterstützten. Man wolle schauen, wer sich im leitenden Gremium einbringen könne. Mehrere der bisherigen Verantwortlichen in benanntem Gremium können sich nicht mehr oder nicht mehr in dem bisherigen Umfang einbringen.

Verantwortung verteilen

Die Verantwortung solle auf mehreren Schultern verteilt werden, äußerte Schreck, in den verschiedenen Teilbereichen gerne auch in Teams mit mehreren Leuten. Vorstellungen und Ideen sollten gesammelt werden, damit es mit der Burgkurzweyl gut weiter gehen könne. Bei Zusammenkünften mit der oberen Verwaltungsebene der Stadt Külsheim sei von dort grünes Licht für eine Unterstützung gegeben worden. Eine rege Diskussion quer durch unterschiedliche Themenfelder zeigte, welche Vielzahl an Gedanken bereits sprießen und wie viel Herzblut dabei eingebracht wird. Beim Gedankenaustausch über einen möglichen Zeitpunkt der nächsten Burgkurzweyl wurde betont, dass über dem Thema natürlich die Corona-Lage schwebe.

Es wurden natürlich noch keine Entscheidungen getroffen. Die Zusammenkunft galt einer ersten Orientierung, welche Schritte nun nach und nach angegangen werden sollen. Ein vor Ort gebildetes strukturiertes Organigramm zeigte mögliche Vorgehensweisen auf.

Manche der Anwesenden gaben bereits preis, inwieweit sie sich einbringen können. Man kam überein, eine nächste Versammlung zu machen, vergleichbar jener am Donnerstag.

Dazu wolle man großzügig einladen, um Verantwortliche bisheriger Aktivitäten zu sensibilisieren, darüber hinaus Vereine, Gruppen und Einzelpersonen gezielt ansprechen. So könnten Mitstreiter gewonnen werden, auch im koordinierenden Gremium mitzuwirken.

Cornel Schreck, der einstweilen Ansprechpartner ist, unterstrich abschließend: „Wir sind ein kleines Stück weiter gekommen im Hinblick auf das große Ziel nächste Burgkurzweyl. Die nächste Versammlung baue auf dieser ersten auf. hpw