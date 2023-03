Frauen trafen sich in Steinbach zum Weltgebetstag

Steinbach. Zum Weltgebetstag der Frauen trafen sich am Freitag Gläubige in der gesamten Region. Beispielhaft für all diese Zusammenkünfte steht dieser Bericht über die Feier in Steinbach.

Dort hatte die KfD-Ortsgruppe zum gemeinsamen Gebet mit den Frauen der Welt eingeladen. Fast 50 Frauen folgten dem Aufruf und fanden sich am Abend in der Steinbacher Kirche ein.

Diesmal kam die Gebetsordnung des Gottesdienstes aus Taiwan. Das Vorstandsteam hatte mit landestypischem Obst und Pflanzen sowie Papierlaternen für eine Dekoration gesorgt, die Taiwan als Insel zeigen sollte.

Auch in den Texten wurden das Land und die Situation als Spielball der Supermächte sowie die besonderen Leistungen der einzelnen Frauen in diesem Umfeld gewürdigt.

Der Frauenchor Steinbach hatte die Weltgebetstagslieder im Vorfeld einstudiert und sorgte für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes.

Im Anschluss trafen die Frauen sich zur Hauptversammlung im Gasthaus in Steinbach.