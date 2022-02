Frau verletzt: Wildschwein mit Pkw erfasst

Külsheim. Eine 48-Jährige wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Külsheim verletzt. Die Frau fuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim, als plötzlich ein Wildschwein auf die Straße lief. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und der Pkw kollidierte frontal mit dem Wildschwein. Das Tier war sofort tot. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

