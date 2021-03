  FRau rast mit 160 Stundenkilometern über Landstraße

Vockenrot/Hundheim. Eine 31-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw über 70 Kilometer (km/h) pro Stunde zu schnell unterwegs. Die Frau überholte am Ortsausgang von Vockenrot ein Fahrzeug und raste dann mit 160 km/h in Richtung Nassig. Nach weiteren Überholmanövern war sie vor Hundheim, wo 70 km/h erlaubt sind, 140 Stundenkilometer schnell. Im Ort fuhr die 31-Jährige, die von einer Streifenwagenbesatzung verfolgt wurde, noch 100 km/h. Die Polizeibeamten hielten die Frau an und unterzogen sie einer Kontrolle. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

