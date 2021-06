Fische verenden im Hundheimer Feuchtbiotop

Hundheim. Im Feuchtbiotop Hundheim seien Fische verendet – hieß es am Freitag. Grund war wohl Sauerstoffmangel. In einer ersten Maßnahme wurde dafür gesorgt, dass eine Pumpe das Wasser umwälzt und mithin für mehr Sauerstoff in dem Gewässer sorgt.

AdUnit urban-intext1

Das etwa 60 Ar große Feuchtbiotop in Hundheim entstand 1984 im Rahmen der Flurbereinigung. In dem Gewässer läuft jenes Wasser zusammen, was die Drainage umliegender Felder gesammelt hat. In-zwischen schützen natürliche Hecken diese Oase der Ruhe. Das Biotop hatte ursprünglich keinen Fischbesatz, diesen schleppten Vögel an. Zudem darf angenommen werden, dass vermeintliche Tierliebhaber überzählige, auch größere, Fische in das Gewässer des Feuchtbiotops gebracht haben.

Gehölzbestände aufgelichtet

Im vergangenen Winter/Frühjahr hat der kommunale Landschaftspflegeverband Main-Tauber rund um das größte nicht-fließendes Gewässer in Gesamtgebiet der Stadt Külsheim beschattende Gehölzbestände aufgelichtet, um den Bereich als Habitat für Amphibien und sonstige Kleinlebewesen zu erhalten. Einer Einheimischen war am Freitag beim morgendlichen Gassigehen mit ihrem Hund aufgefallen, dass Dutzende kleiner Fische mit durchschnittlich etwa 15 Zentimetern Länge tot am Ufer treiben und weitere Fische, auch größere, nach Luft japsend in Schwierigkeiten zu sein schienen.

Die Sache landete im Bauamt der Stadt Külsheim, weil dort die Zuständigkeit für Gewässer und Gräben liegt. Heiko Wolpert nahm mit dem Umweltschutzamt im Landratsamt Kontakt auf, das Regierungspräsidium wurde in Kenntnis gesetzt. Am Vormittag stellten Klärwärter der Stadt Külsheim fest, dass es in der 150 Meter Luftlinie von dem Feuchtbiotop entfernten Kläranlage Hundheim keine Störung gebe, die den momentanen Zustand des Biotops beeinträchtigt hätte. Die Klärwärter führten Messungen durch mit dem Ergebnis, dass der Sauerstoffgehalt des betroffenen Gewässers auf sehr niedrigem Niveau liege.

AdUnit urban-intext2

Am späten Vormittag gab es einen Ortstermin mit einem Vertreter des Umweltschutzamtes mit der Erkenntnis, da müsse etwas gemacht werden.

Wie Daniel Reinhart, Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim, bestätigt, wurde die Feuerwehr am Nachmittag mit ins Boot genommen. Vier Mann der Abteilung Hundheim stellten eine Tragkraftspritze auf, die Pumpe entnahm dem Biotop Wasser und beförderte dieses in weitem Bogen etwa 25 Meter auf die Oberfläche des Gewässers.

AdUnit urban-intext3

Durch diese Maßnahme wurde erreicht, dass das Wasser nach und nach mit Sauerstoff angereichert wurde. Die Pumpe lief am Freitag in die Nacht, am Samstag den ganzen Tag, ebenso am Sonntag. Sie wurde jede Stunde von einem Hundheimer Feuerwehrmann kontrolliert. Am Samstagvormittag war bereits zu sehen, dass sich der Zustand der noch lebenden Fische sichtbar verbessert hatte.

AdUnit urban-intext4

Fachleute vor Ort

Am Wochenende ging man einstweilen davon aus, dass die Kombination „weniger Wasser“ und „hohe Temperaturen“ Ursache der misslichen Lage für die Fische und sonstigen Lebewesen sein könne. Umweltveränderungen durch den Klimawandel spielen sich also nicht nur in der Antarktis ab. An diesem Montagvormittag treffen sich die Fachleute wieder vor Ort, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.