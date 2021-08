FC Külsheim hilft Hochwasseropfern

Külsheim. Eine Spende des FC Külsheim in Höhe von 1000 Euro zur Weiterleitung an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Dernau wurde am Mittwoch an die Stadtverwaltung übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Ralf Dorbath erklärte, dass der FC zu der Aktion durch die Spende eines anderen Külsheimer Vereins angeregt worden. Zudem handele man damit nach dem Vereinsmotto „Miteinander erfolgreich – erfolgreich miteinander“. Dies sei eine gute Sache für den guten Zweck, in der Not gelte es, wie in einem Verein zusammenzuhalten.

Bürgermeister Thomas Schreglmann freute sich über die tatkräftige Unterstützung für Dernau und für das Ahrtal. Dernaus Ortsbürgermeister Alfred Sebastian werde die Spenden dort verteilen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Manche Menschen hätten nur noch das, was sie am Leibe tragen, ansonsten sei „alles fort“. hpw