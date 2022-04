FC Hundheim/Steinbach: Neue Begegnungs- und Gaststätte verbessert die Lebensqualität

Hundheim. Der ansehnliche Gebäudetrakt misst eine Grundfläche von etwa 27,1 Metern auf 18,2 Metern, mithin 493 Quadratmeter, und ist barrierefrei zugänglich. Auf den Bereich der Begegnungs- und Gaststätte entfallen zirka zwei Drittel der Fläche, dort sind Gastraum, Küche, Lagerflächen, Herren-WC, Damen-WC und Behinderten-WC verortet. Der Sportlerbereich umfasst vier Umkleidekabinen, drei Duschen und einen Besprechungs-/Schulungsraum. Im Dachgeschoss gibt es weiteren Lagerbereich. Die Gesamtkosten des Projektes kommen auf etwa 800 000 Euro brutto.

Hubert Dick (Voritzender Öffentlichkeitsarbeit des FC Hundheim/Steinbach) freute sich bei der Begrüßung über die zahlreich erschienenen Gäste. Er wies darauf hin, dass die Eröffnung des Restaurants von Priscilla Micaletto und Piero Sodaro am 1. Mai erfolgen werde. Dick unterstrich, nun solle die gemeinsame Fertigstellung gefeiert werden. Was in eineinhalb Jahren geleistet worden sei, das habe Symbolcharakter für die Gemeinschaft.

Der Vorsitzende dankte jenen, die finanzielle Unterstützung geleistet haben, er nannte die Stadt Küls-heim, die „Leader“-Aktionsgruppe Badisch-Franken sowie beim Kabinentrakt den Badischen Sport-bund. Alle hätten in ein zukunftsorientiertes Projekt investiert, welches für die Gemeinden Hundheim und Steinbach von enormer Bedeutung sein werde. Dick benannte die ehrenamtlich erbrachte Gemeinschaftsleistung als einzigartig, die Verantwortlichen des Vereins seien beeindruckt.

Der Vorsitzende würdigte die Mitarbeit der zahlreichen Helferinnen und Helfern, die nahezu 5000 ehrenamtliche Stunden erbracht haben. Dick stellte den enormen Einsatz der beiden Vorsitzenden Tobias Benz und Heiko Barta heraus sowie verschiedene regelmäßige Bauhelfer, die alleine 2021 100 bis zu 500 ehrenamtliche Stunden auf dem Bau verbracht hätten. Er lobte zudem die beteiligten örtlichen Firmen.

Bürgermeister Thomas Schreglmann meinte, das Projekt schien vor Jahren unrealistisch, heute sei der Bau vollendet. Er wünsche, das Werk werde hoffentlich gut angenommen. Schreglmann sprach dabei das große Gaststättensterben an, in den beiden Ortsteilen Steinbach und Hundheim gebe es dazu so gut wie nichts mehr. Eine solche Begegnungsstätte werde gebraucht, davon profitiere die ganze Stadt, es gebe Potenzial für einen Mittagstisch.

Der Bürgermeister betonte, das gelungene Projekt verbessere die Infrastruktur ebenso wie die Lebensqualität. Er bezeichnete die Zahl an geleisteten 5000 ehrenamtlichen Stunden als gigantisch. Die Kommune habe den stolzen Betrag von 200 000 Euro für dieses Vereinsprojekt beigesteuert. Schreglmann hob die besondere Lage des Gebäudes hervor, die Begegnungsstätte liege an der Landesstraße, am sportiven Radweg sowie in der Nähe zum Bike-Park.

Das Projekt sei die richtige Entscheidung gewesen, so der Bürgermeister, die Einweihung ein Zeichen von Optimismus, es sei ein Wahnsinn für den Verein, ein solches Projekt zu stemmen. Er appellierte in alle Richtungen „nutzt die Möglichkeit“. Schreglmann hatte zudem 100 Liter Bier mitgebracht.

Alfred Beetz, Vorsitzender der „Leader“-Aktionsgruppe Badisch-Franken, befand, es sei „wunderschön geworden“. Die „Leader“-Aktionsgruppe habe erkannt, dass Schwachstellen im ländlichen Raum unterstützt werden könnten, so dass es weiter gehe. Der Gedanke lasse sich formulieren in „sagt, was ihr wollt“. Solche Projekte wollten das Ehrenamt stützen bei der Entwicklung in den Dörfern.

Beetz äußerte, die „Leader“-Aktionsgruppe Badisch-Franken sei vorne mit dabei. „Es ist ein gutes Programm“, sei doch häufig zu hören „ohne „Leader“ hätten wir das nicht machen können“. „Leader“ habe bei dem Projekt hier mit 40 Prozent gefördert, also mit 170 000 Euro. Als ehemaliger Bürgermeister wisse er, wo der Schuh drücke. Beetz gratulierte abschließend der Stadt sowie dem Verein FC Hundheim/Steinbach und überreichte offiziell die „Leader“-Plakette, die künftig an gut sichtbarer Stelle angebracht sein wird.

Thomas Landwehr (Distelhäuser Brauerei) zollte dem Projekt allerhöchsten Respekt, er sehe hier eine richtig tolle Gastronomie.

Pfarrer Joachim Seraphin bezeichnete es bei der Segnung der neuen Räume als schön, dass daran gedacht worden sei, das Heim unter den Segen Gottes zu stellen. Der Pfarrer hatte ein Kreuz mitgebracht, damit es an passender Stelle angebracht werden könne.

Hermann Bockmühl (Pfarrer im Ruhestand) nutzte ein Bibelwort, um Aspekte des Kampfes mit der Sportart Fußball zu vergleichen. Anschließend überreichte er dem Verein einen Siegeskranz.

Vorsitzender Hubert Dick betonte abschließend, gerichtet an seine vielen Mitstreiter: „Ihr seid ein tolles Team“.