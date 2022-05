Event im anderem Gewand

Külsheim. Das Vatertagsfest in Külsheim ist eine auch in der Umgebung bekannte Veranstaltung, die der Musikverein seit Jahr und Tag ausrichtet. Die neuen und Pandemie bedingten Rahmenbedingungen haben die Festvorbereitung gedanklich gefordert, genauso wie bei anderen Veranstaltern auch.

Überlegungen umgesetzt

Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit gefeiert, fällt also stets auf einen Donnerstag. Er ist irgendwann zwischen 30. April und 3. Juni, also meist im Mai. In Deutschland und auch in Külsheim hat sich dieser Feiertag zum Vatertag entwickelt. Der Musikverein Eintracht Külsheim hat vor Jahrzehnten bereits die Überlegung umgesetzt, an der Walderholungsanlage Finsterer Grund ein Vatertagsfest zu machen.

Man trifft sich beim Vatertagsfest, manche kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. An der Walderholungsanlage sind die Besucher fernab von jeglicher sonstigen Geräuschkulisse. Man erfreut sich vor Ort und bereits auf dem Weg dorthin den Annehmlichkeiten von „Natur pur“, findet Platz wahlweise an sonnigen oder schattigen Plätzen. Beim Vatertagsfest gilt es, musikalische Begleitung von Kapellen ebenso zu genießen wie das, was für Gaumen und Kehle trefflich vorbereitet ist.

Erstes Fest 1982

Der Musikverein veranstaltet das Vatertagsfest seit 1982. Ausnahmen wurden bisher dann gemacht, wenn das Fest zugunsten der Burgkurzweyl zu Cullesheym nicht stattfindet oder Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Letzteres war eben 2020 und 2021 der Fall. Der Musikverein kümmerte sich also in diesem Jahr rechtzeitig darum, ob und unter welchen Rahmenbedingungen das Vatertagsfest stattfinden kann.

Vorsitzende Raphael Lawo sagt, es habe Beratungen gegeben, ob das Fest am gewohnten Ort stattfinden solle oder am Festplatz im Bereich des Schlosses und der Festhalle. Die Meinung sei einhellig gewesen, dass das Vatertagsfest zum Finsteren Grund gehöre. Man habe jedoch im Januar nicht gewusst, was in Sachen Corona auf einen zukomme. Es habe keine Planungssicherheit gegeben.

Lawo äußerte, die Verantwortlichen des Vereins hätten sich wegen möglicher Einschränkungen Gedanken gemacht über Themen wie Zugangsbeschränkungen. Umzäunen des Geländes Einlasskontrolle, Impfnachweis und Testnachweis, Maskenpflicht und Abstandsregeln, alles sei angesprochen worden. Die Planungen seien früh begonnen worden und mehrgleisig gewesen. So habe es zum einen Standardplanungen gegeben und zudem solche, was zum Thema Corona vorweg besonders zu bedenken ist. Auch wenn Rahmenbedingungen mehr und mehr gelockert worden seien, habe der Musikverein im Auge gehabt, mehr zu machen als vorgeschrieben.

Der Vorsitzende erläutert, das Vatertagsfest sei ein Vereinsfest, bei dem die Mitglieder mitwirkten und ihre Erfahrungen einbrächten. Alle Teilnehmer seien über die Anforderungen informiert, die bei künftigen Vaterstagsfesten einzuhalten seien, unabhängig davon.

40 Helfer im Einsatz

Lawo ergänzte, für das Fest würden 40 Helfer benötigt, speziell für die Küche jeweils eine zweistellige Anzahl für die zwei Schichten. Die Wirtschaftserlaubnis sei wie jedes Mal neu beantragt, die Ausschankgenehmigung auch, dies geschehe unabhängig von Corona.

Im April habe man hinsichtlich der Vorbereitungen bereits alles festgezurrt, bestätigte der Vorsitzende. Aktuell werde davon ausgegangen, dass es bis zum Vatertagsfest kaum Corona-Bestimmungen geben werde, die den Festbetrieb behinderten. Man sei jedoch auf alles vorbereitet, zumindest auf fast alles.