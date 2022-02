Erste Sternsingeraktion

Eiersheim. Tausende Mädchen und Jungen beteiligen sich in deutschen Kirchengemeinden in jedem Jahr an der Sternsingeraktion, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Vor 50 Jahren, am 6. Januar 1972, fand eine solche unter Leitung von Ortspfarrer Friedrich Hemmer erstmals in Eiersheim statt. Gekleidet als die Heiligen Drei Könige und Sternträger zog damals eine Gruppe Jugendlicher durch die damals 480 Einwohner zählende Ortschaft. Die Sammelaktion vor 50 Jahren erbrachte einen Erlös von 345 Deutschen Mark. Bild: Sammlung Krug

