Erste Packstation in Külsheim nimmt Betrieb auf

Külsheim. DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen nun die erste Packstation mit 76 Fächern in Külsheim in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der Prinz-Eugen-Str. 1 (Rewe Markt) ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

„Alle Bürgerinnen und Bürger haben mit der ersten Packstation in Külsheim jetzt die Möglichkeit, unabhängig von Öffnungszeiten, rund um die Uhr ihre Pakete abzuholen. Außerdem kann das neue Angebot bequem mit einem Einkauf verbunden werden. Positiv ist zudem, dass alles kontaktlos erfolgt, was gerade in der Coronazeit definitiv von Vorteil ist“, freut sich Bürgermeister Thomas Schreglmann.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Für rund zwölf Millionen registrierte Kunden alleine in Deutschland ist die DHL Packstation beim Online-Einkauf nicht mehr wegzudenken.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte von Packstationen. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.