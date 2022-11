Erste Kerze feierlich entzündet

Külsheim. Das Entzünden der ersten Kerze am nach Angaben der Verantwortlichen größten echten Adventskranzes des Main-Tauber-Kreises gehört in der Brunnenstadt Külsheim schon seit Jahren zum vorweihnachtlichen Programm.

Am Samstagnachmittag war es wieder soweit, den entsprechend vorbereiteten Rathausbrunnen in einen Adventskranz zu verwandeln. Diesen hatten die Külsheimer Winzer gebunden.

Die erste Kerze des Adventskranzes am Alten Rathaus wurde in Külsheim entzündet. © Hans-Peter Wagner

Bürgermeister Thomas Schreglmann blickte kurz auf die zurückliegenden Monate mit Krisen, Inflation, Krieg. In Deutschland gebe es Frieden und Freiheit. Wohl werde der Wohlstand schmaler, stellte er fest. Auch 2023 werde wieder ein spannendes Jahr.

Pfarrer Joachim Seraphin sagte, es sei gut, wieder in Gemeinschaft segnen zu können. Er richtete Dank an die Menschen, die sich vorab um den Brunnen und um den Kranz gekümmert hatten. Der Pfarrer betonte, die Menschen seien in der Erwartung auf eine gute Zukunft. Das Ziel, das Leben bei Gott, sei wichtig. Man wolle mit Hoffnung nach vorne schauen, den Kranz segnen und das erste Licht entzünden.

Seraphin sprach den Gedanken aus, „lass die Zeit des Advents eine Zeit der Lebendigkeit werden“. Man wolle den grünen Zweig segnen als Zweig der Hoffnung. Solche Zweige laden zum Zusammensitzen ein. Kerzen seien Zeichen des Lichtes, erinnerten an Jesus. Pfarrer Joachim Seraphin segnete die Kerzen und den Kranz.

Alle sangen das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt! Wir sagen euch an eine heilige Zeit“. Der Pfarrer wünschte allen, dass „Jesus Christus ist das Licht unseres Lebens“. hpw