Külsheim. Die Ausschreibung der Erd-, Beton- und Rohbauarbeiten sowie der Außenanlagen für den Neubau des Feuerwehrhauses Hundheim/Steinbach wurden vom Küsheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Festhalle aufgehoben. Grund dafür ist die absehbare Kostenerhöhung.

Zum Thema „Neubau des Feuerwehrhauses Hundheim/Steinbach“ erläuterte Wolpert, es gehe um die Aufhebung der Ausschreibung für die Erd-, Beton- und Rohbauarbeiten einschließlich Außenanlagen. Nachdem die Baugenehmigung vorliege, die Finanzierung stehe und im Haushalt 2021 die entsprechenden Mittel eingeplant seien, solle nun zügig mit dem Bau des Feuerwehrhaues Hundheim/Steinbach begonnen werden. Geplant sei ein eingeschossiges massives zirka 40 mal 13 Meter großes Bauwerk mit einer Fahrzeughalle samt seitlichem Trakt mit Verwaltungs- und Umkleideräumen sowie Nebenräumen.

Nach der Ausschreibung lag an erster Stelle das Gebot einer Firma in Höhe von brutto 636 059 Euro, so Wolpert. In der Kostenberechnung seien für dieses Gewerk 410 648 kalkuliert worden. Damit liegt der günstigste Anbieter etwa 225 410 Euro über der Kostenermittlung, woraus sich eine Kostenerhöhung von rund 55 Prozent ergibt. Das Projekt ist mit rund 1,15 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten müssten unbedingt eingehalten werden. Der Auftrag könne deshalb aus wirtschaftlichen Gründen nicht vergeben werden, betonte Wolpert.

Für Abteilungen wichtig

Matthias Ruff plädierte dafür, die beiden Feuerwehren bei den Schritten mitzunehmen. Diese wollten das Feuerwehrhaus, könnten viel in Eigenleistung beitragen. Wolpert sagte, man wolle den Spagat zwischen Wünschenswertem und Notwendigem schaffen. Der Bürgermeister meinte, das Ziel sei sportlich, das Gebäude müsse seine Funktion erfüllen und sei für beide Abteilungswehren ein Schritt nach vorne.

Auf eine Anfrage aus dem Gremium erklärte Wolpert, nun werde öffentlich und nicht beschränkt ausgeschrieben. Ziel sei auf einer durchaus engen Zeitschiene eine Submission im Oktober/November 2021. Die Räte beschlossen die Aufhebung der Ausschreibung einstimmig.

Weiter befasste sich das Gremium mit dem Umbau des Gebäudes Bgm.-Kuhn-Straße 9 zur Kindertagesstätte. „Wir sind auf der Zielgeraden“, stellte Bürgermeister Thomas Schreglmann fest. Verwaltungsmitarbeiter Heiko Wolpert erklärte, der Umzug des evangelischen Kindergartens in das Gebäude Bgm.-Kuhn-Straße 9 sei Ende Mai vorgesehen. Eines der letzten Gewerke, das nun vergeben werden müsse, sei die Möblierung der Nebenräume. In der Gemeinderatssitzung Anfang März sei der entsprechende Tagesordnungspunkt zurückgenommen worden. Die Verwaltung habe den Auftrag erhalten, Vergleichsangebote einzuholen. Die nun preisgünstigste Firma habe Positionen angeboten, die nicht den geforderten Merkmalen des Leistungsverzeichnisses entsprechen. Das Angebot könne somit nicht gewertet werden. Ausgeschlossen werden müssen Nebenangebote einer anderen Firma.

Die Verwaltung schlug vor, den Auftrag an die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken (Tauberbi-schofsheim) für brutto rund 20 578 Euro zu vergeben. Vorgesehen sind Schränke, Tische und Stühle für Personalraum, Umkleide, Materiallager, Leitungsbüro und Besprechungsraum, Wasch- und Putzraum. Die Mittel für die Möblierung sind im Haushalt 2021 eingestellt.

Matthias Berberich verwies auf das Nebenangebot, das durch Nutzung von Massivholz höherwertig sei. Wolpert erklärte, eine Vergleichbarkeit sei nicht gegeben. Schreglmann ergänzte, man habe mit dem Träger und der Verrechnungsstelle gesprochen. Berberich hatte das Gefühl, die Ausschreibung sei so gestaltet, dass nur eine Firma zum Zuge komme. Das Gremium beschloss die Vergabe bei einer Gegenstimme von Berberich.

Weiter ging es um die Technikerweiterung am Sendemast Hundheim/Steinbach in Abstimmung mit der Deutschen Telekom gemäß Mobilfunkvereinbarung. Geplant ist eine Frequenz- und Diensterweiterung um den Dienst 5G, der als neuer Mobilfunkstandard gilt und langfristig Kapazität und Bandbreite im Versorgungsgebiet sicherstellen soll. Daniel Eger, Kommunalbeauftragter der Telekom-Mobilfunk Baden-Württemberg, erläuterte die essenziellen Aspekte der Technikerweiterung. Er unterstrich, die Entwicklung lasse sich nicht aufhalten, 5G sei ein wichtiger Baustein in der Evolution des Netzes auch für neue Anwendungsszenarien. Im Bereich Külsheim werde das 3G-Netz mit Stichtag 30. Juni 2021 abgeschaltet.

Eger unterstrich, weltweit bestehende Grenzwerte würden im ländlichen Bereich deutlich unterschritten, die Bundesnetzagentur kontrolliere in unangekündigten Abständen. Der Sendemast Hundheim/Steinbach werde mit LTE und GSM betrieben, solle künftig für 5G genutzt werden. Dies sei im Prinzip nichts Neues, „das ist das, was wir schon 20 Jahre machen“.

Auf Nachfragen aus dem Gremium erläuterte Eger, die Aufrüstung für 5G mache sich nur für entsprechende Nutzer bemerkbar und nur kurzfristig. Durch die Technik im Hintergrund werde die Antenne intelligenter und störungsunabhängiger.

Der in der aktuellen Diskussion im Vordergrund stehende hohe Frequenzbereich sei hier nicht relevant. Die Bürger hätten es selbst in der Hand, wie sie bestrahlt würden, denn der eigentliche Immissionsträger sei das Endgerät am Ohr. Am Sendemast Hundheim/Steinbach erfolge ein Technik-Update, an der Sendeleistung des Standorts werde nichts geändert.

Der Gemeinderat stimmte der vorgesehenen Technikerweiterung bei einer Gegenstimme von Annette Ries zu. hpw